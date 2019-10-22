Вт, 22.10.2019
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В зоне отдыха у водопада Валасте проводится обновление

Погода и время сильно разрушили плитняковую кладку.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В порядок приведут как кладку из плитняка, так и скамейки, мостик, пролегающий через ручей, убраны будут также остатки старой смотровой платформы.

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Зона отдыха была создана тогда же, когда и смотровая платформа, - в 1999 году. Смотровая платформа под воздействием времени простояла не очень долго, и уже с прошлого года была начата ее замена на новую систему лестниц вместе с тянущейся до Онтика природоведческой и туристической тропой. Обновление зоны отдыха этим проектом не было охвачено, оно будет предпринято на следующем этапе.

Первым делом победитель тендера должен удалить в долине смотровой платформы старый бетонный фундамент, который после работ там остался. И это не было предусмотрено предыдущим проектом. "Оставлять его там даже раздробленным нельзя, там так много бетона и железных конструкций", - отметил специалист Тойлаской волости по строительству Ханнес Лумисте.

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