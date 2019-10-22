В зоне отдыха у водопада Валасте проводится обновление

ДОСТУПНО ДЛЯ

Зона отдыха была создана тогда же, когда и смотровая платформа, - в 1999 году. Смотровая платформа под воздействием времени простояла не очень долго, и уже с прошлого года была начата ее замена на новую систему лестниц вместе с тянущейся до Онтика природоведческой и туристической тропой. Обновление зоны отдыха этим проектом не было охвачено, оно будет предпринято на следующем этапе.