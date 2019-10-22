ОДИН ВОПРОС: Как привлечь жителей Ида-Вирумаа к сбору клубники в южной и центральной Эстонии?

- Людей из Ида-Вирумаа доставить на место и привлечь к работам было бы намного проще, чем приглашать работников из соседних стран. Использование иностранных работников порождает еще одну проблему, поскольку при аренде рабочей силы госналоги зачастую не платятся. Этой проблемой следует заняться МВД.

Доставка рабочей силы из Ида-Вирумаа в центральную Эстонию должна быть в первую очередь заботой самих предпринимателей. Знаю несколько крупных предпринимателей, занимающихся выращиванием клубники, например в Тартумаа, которые сумели обеспечить себя постоянными кадрами так, что эти работники приходят к ним работать и в следующем году. Среди них немало и людей из Ида-Вирумаа. Так что это совсем не утопия, а вполне реальное дело - приглашение на сезонные работы людей из Ида-Вирумаа.