В Силламяэ осуществляется языковой переворот

В нынешний Год эстонского языка в частной инициативе родилось движение "Эстонский языковой переворот - 2019-2023", которое предлагает школам с русским языком обучения программу развития эстонского языка и культуры.

Продолжение инициативы

- Языковой переворот - аналог дигитального переворота, где инициируются различные виды деятельности и обращается внимание на школы, которые со своей стороны предпринимают нечто большее, чем предусматривает государственная учебная программа, - поясняет директор Силламяэской гимназии, член правления Вирумааского общества эстонского образования Арно Казенийт.

Конференция есть продолжение инициативы языкового переворота. На ней с докладами выступят автор учебников эстонского языка, преподаватель Тартуского университета Маре Китсник, учитель Диана Луптова, предприниматель Келли Лиллес и директор Ваналиннаской государственной школы (Нарва) Татьяна Степанова. С видеообращением к участникам конференции выступят министр образования и науки Майлис Репс и министр культуры Тынис Лукас. Участники в рабочих группах обсудят актуальные темы эстонского языка и культуры и проведут дебаты на тему "Изучать эстонский язык или обучаться на эстонском языке?".

Несколько мнений

- Важность конференции состоит в том, что мы получим ясность, как выглядит развитие эстонского языка и культуры и как воспринимают изменения ученые, предприниматели и руководители школ. На основании совместно полученных знаний мы сможем решить, каким образом поддержать дальнейшее обучение эстонскому языку, - сказала модератор конференции, руководитель языкового центра Вирумааского колледжа TalTech Кайре Вийл.

По ее словам, интерес к теме эстонского языка вырос в связи с появлением в Кохтла-Ярве государственной гимназии. Инициатива языкового переворота была вызвана озабоченностью многих людей тем, что поддержка обучения эстонскому языку недостаточная и нестабильная.