Вт, 22.10.2019
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Уволенные из полиции чиновники выиграли в суде

Калле Куузик в результате проведенного в его отношении производства вынужден был уйти с должности руководителя Йыхвиского отделения полиции, однако теперь, когда предъявленные ему обвинения опровергнуты, никто не предложил ему прежнего места.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Освобожденные нынешней весной от должности под предлогом недостойного поведения два полицейских чиновника положили в суде на лопатки Департамент полиции и погранохраны (ДППО). Суд нашел, что их увольнение было противоправным. В отношении третьего высокопоставленного чиновника ДППО суд отменил наказание и судебное дело было прекращено.

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Весной этого года ДППО сообщил, что дисциплинарное производство подтвердило тот факт, что чиновники Йыхвиского отделения полиции нарушили установленные в учреждении требования и условия назначения дополнительной платы за результативную работу. Руководителя службы профилактики и производства Эне Муттика упрекали в том, что она назначила руководителю группы той же службы Марине Хинн плату за результативность.

Два увольнения, один выговор 

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