Уволенные из полиции чиновники выиграли в суде

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Весной этого года ДППО сообщил, что дисциплинарное производство подтвердило тот факт, что чиновники Йыхвиского отделения полиции нарушили установленные в учреждении требования и условия назначения дополнительной платы за результативную работу. Руководителя службы профилактики и производства Эне Муттика упрекали в том, что она назначила руководителю группы той же службы Марине Хинн плату за результативность.