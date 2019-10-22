ПЕРЕДОВИЦА: Способность признавать ошибки свидетельствует о силе

Описанный в сегодняшнем "Северном побережье" случай, когда трое руководящих чиновников Йыхвиского отделения полиции одержали победу в суде над своим работодателем - Департаментом полиции и погранохраны (ДППО), - так как считали, что наказали их несправедливо, показывает, что всегда стоит выступить в защиту своих прав, даже если берешься спорить с такой большой организацией, как ДППО. Один из крупнейших в Эстонии работодателей, между прочим.
Очевидно, нет смысла погружаться в юридические нюансы этого спора, однако достойно внимания, как десятки лет верой и правдой служившие эстонскому государству чиновники могут в одночасье лишиться работы и опуститься по карьерной лестнице только за то, что произошло нечто, по поводу чего суд в конце концов счел, что один работник раздавал подарки другим.
Когда полиция начала в прошлом году надзорное производство в отношении трех чиновников, об этом было выпущено пресс-сообщение, написанные на основании которого новости разлетелись по разным каналам по всей стране. Новое пресс-сообщение вышло весной, когда двух чиновников наказали увольнением. Теперь, когда в силу вступили приговоры суда, оправдавшие чиновников и отменившие приказы об их наказании, полиция не проявила со своей стороны инициативы, чтобы сообщить об этом также публично. Понятно, что признание своих ошибок - дело неприятное и непростое, но в то же время оно свидетельствует о силе организации и ее руководства.
Бесспорно, можно только приветствовать, когда столь важное учреждение внутренней безопасности, как ДППО, следит и проявляет полную непримиримость к нарушениям и неподобающему поведению, но, похоже, не существует особых механизмов ответственности и поведения в ситуациях, когда выясняется, что с реагированием перегнули палку и людей обидели зря.