ПЕРЕДОВИЦА: Способность признавать ошибки свидетельствует о силе

Очевидно, нет смысла погружаться в юридические нюансы этого спора, однако достойно внимания, как десятки лет верой и правдой служившие эстонскому государству чиновники могут в одночасье лишиться работы и опуститься по карьерной лестнице только за то, что произошло нечто, по поводу чего суд в конце концов счел, что один работник раздавал подарки другим.

Когда полиция начала в прошлом году надзорное производство в отношении трех чиновников, об этом было выпущено пресс-сообщение, написанные на основании которого новости разлетелись по разным каналам по всей стране. Новое пресс-сообщение вышло весной, когда двух чиновников наказали увольнением. Теперь, когда в силу вступили приговоры суда, оправдавшие чиновников и отменившие приказы об их наказании, полиция не проявила со своей стороны инициативы, чтобы сообщить об этом также публично. Понятно, что признание своих ошибок - дело неприятное и непростое, но в то же время оно свидетельствует о силе организации и ее руководства.