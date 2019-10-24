Чт, 24.10.2019
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Судьба Кохтла-Ныммеского народного дома должна скоро решиться

Парадный фасад Кохтла-Ныммеского народного дома реновирован, однако по сути это - потемкинское решение, поскольку на самом деле здание аварийно опасное и разрушается.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Управление и собрание Тойлаской волости после годовой паузы вновь стали ломать голову над тем, что делать с Кохтла-Ныммеским народным домом, который слишком дорого было бы реновировать и трудно содержать, но который все же является центром местной культурной жизни.

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Напряженность в связи с Кохтла-Ныммеским народным домом стала разрастаться два года назад после местных выборов, когда Кохтла-Ныммеская волость объединилась в одно самоуправление с Кохтлаской и Тойлаской. Тогда в местной общине поползли слухи, будто волость хочет закрыть и снести народный дом, поскольку содержать его и приводить в порядок слишком дорого.

Волость взвешивала разные варианты, но никакого конкретного решения тогда не приняла, разве что в порядок привели фасад со стороны главной улицы за 130000 евро. 

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