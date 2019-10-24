Судьба Кохтла-Ныммеского народного дома должна скоро решиться

ДОСТУПНО ДЛЯ

Напряженность в связи с Кохтла-Ныммеским народным домом стала разрастаться два года назад после местных выборов, когда Кохтла-Ныммеская волость объединилась в одно самоуправление с Кохтлаской и Тойлаской. Тогда в местной общине поползли слухи, будто волость хочет закрыть и снести народный дом, поскольку содержать его и приводить в порядок слишком дорого.