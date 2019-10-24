Судьба Кохтла-Ныммеского народного дома должна скоро решиться

Управление и собрание Тойлаской волости после годовой паузы вновь стали ломать голову над тем, что делать с Кохтла-Ныммеским народным домом, который слишком дорого было бы реновировать и трудно содержать, но который все же является центром местной культурной жизни.
Напряженность в связи с Кохтла-Ныммеским народным домом стала разрастаться два года назад после местных выборов, когда Кохтла-Ныммеская волость объединилась в одно самоуправление с Кохтлаской и Тойлаской. Тогда в местной общине поползли слухи, будто волость хочет закрыть и снести народный дом, поскольку содержать его и приводить в порядок слишком дорого.