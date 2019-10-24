Чт, 24.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Учащаяся года в Ида-Вирумаа совершила карьерный взлет

Майре Мериоя, координатор обучения взрослых в Ида-Вирумаа, аплодирует учащейся года Тамаре Тухкунен. Вместе со свидетельством вручается также зонтик, на котором написано "Счастью надо учиться".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Тамара Тухкунен, учащаяся 2019 года в Ида-Вирумаа, которая свой труд в Вирумааском колледже начинала простым работником, двигаясь по карьерной лестнице, достигла должности инфоспециалиста-библиотекаря. Коллеги проводят параллели с историей Золушки.

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- В моих глазах Тамара - это маленькое чудо. Как Золушка, у которой было очень много простой работы, но она сумела нас всех удивить своей целеустремленностью и желанием учиться, - так на мероприятии в Йыхви, где чествовали лучших, проводившегося в рамках Недели взрослого учащегося, высказалась директор по учебной работе Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Ану Пийримаа. 

Способна на большее

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