Учащаяся года в Ида-Вирумаа совершила карьерный взлет

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- В моих глазах Тамара - это маленькое чудо. Как Золушка, у которой было очень много простой работы, но она сумела нас всех удивить своей целеустремленностью и желанием учиться, - так на мероприятии в Йыхви, где чествовали лучших, проводившегося в рамках Недели взрослого учащегося, высказалась директор по учебной работе Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Ану Пийримаа.