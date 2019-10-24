Учащаяся года в Ида-Вирумаа совершила карьерный взлет

Тамара Тухкунен, учащаяся 2019 года в Ида-Вирумаа, которая свой труд в Вирумааском колледже начинала простым работником, двигаясь по карьерной лестнице, достигла должности инфоспециалиста-библиотекаря. Коллеги проводят параллели с историей Золушки.
- В моих глазах Тамара - это маленькое чудо. Как Золушка, у которой было очень много простой работы, но она сумела нас всех удивить своей целеустремленностью и желанием учиться, - так на мероприятии в Йыхви, где чествовали лучших, проводившегося в рамках Недели взрослого учащегося, высказалась директор по учебной работе Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Ану Пийримаа.