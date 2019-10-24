ОДИН ВОПРОС: Почему правительство должно выделять деньги для строительства новой библиотеки в Йыхви?

- С учетом значимости центральной библиотеки для всего уезда и региональной политики, одним из партнеров строительства могло бы быть государство. В последнее время шел, к примеру, разговор о частичной реконструкции Таллиннского городского холла из средств "Капитала культуры Эстонии". Мы считаем, что подобный ход мыслей применим и для региональных объектов, и осмеливаемся утверждать, что новая центральная библиотека имеет для Ида-Вирумаа равноценное значение.