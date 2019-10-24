Ученый на конференции в Ида-Вирумаа: изучение эстонского языка должно доставлять радость

Тандемное обучение - одна из возможностей закрепить полученное на уроке. Обучение идет в игровой форме, где самое важное - это живой разговор. Фотоснимок сделан в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета.

Преподаватель Тартуского университета и автор учебников эстонского языка Маре Китсник, выступая на конференции "языкового переворота" в Силламяэ, подчеркнула, что нельзя силой навязывать изучение эстонского языка, а делать надо так, чтобы это доставляло радость, было интересно и полезно.