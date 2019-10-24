Чт, 24.10.2019
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Восточную часть Селисоо восстановят в сотрудничестве с добытчиком

В Селисоо находятся под охраной ценное болото, окружающий его лес, болотные озера, охраняемые виды и места их обитания.

ФОТО: Трийн Райт

Дополнительное условие выданного "Enefit Kaevandused" разрешения на добычу перенесло восстановление восточной части Селисоо на несколько лет вперед.

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В программе организации охраны созданного в 2015 году заповедника Селисоо, расположенного в Алутагузеской волости, предусмотрено три значительных вида деятельности, которые дадут болоту новый шанс: восстановление водного режима восточной части, закрытие отводной канавы Сели Суурлаука и восстановление водного режима в юго-восточной части болота. Две первые работы названы наиболее важной деятельностью, а восстановление юго-восточной части является приоритетом номер два. Вся деятельность по этим трем направлениям определена как задача Центра управления гослесами (RMK).

RMK взялся теперь за восстановление водного режима восточной части болота, сейчас ищут проектировщика и надеются в конце будущего года приступить к работам. 

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