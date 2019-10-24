Восточную часть Селисоо восстановят в сотрудничестве с добытчиком

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В программе организации охраны созданного в 2015 году заповедника Селисоо, расположенного в Алутагузеской волости, предусмотрено три значительных вида деятельности, которые дадут болоту новый шанс: восстановление водного режима восточной части, закрытие отводной канавы Сели Суурлаука и восстановление водного режима в юго-восточной части болота. Две первые работы названы наиболее важной деятельностью, а восстановление юго-восточной части является приоритетом номер два. Вся деятельность по этим трем направлениям определена как задача Центра управления гослесами (RMK).