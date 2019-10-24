Олег Гросс: в Йыхви дойдет до жесткой рыночной борьбы

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С открытием "Maksimarket" в конце ноября в "Pargi keskus" в городе добавится 3500 квадратных метров магазинной площади. В ноябре откроет двери также обновленный "Selver", где торговый зал вырастет с 1500 квадратных метров до 2000. Немецкая сеть розничной торговли "Lidl", не имеющая привычки делиться своими планами, готовится к открытию магазина площадью около 2000 квадратных метров на краю Йыхвиского парка. Все имеющиеся в Йыхви магазины - две "Maxima", "Rimi", "Konsum" и "Grossi Toidukaubad" - тоже намерены продолжить деятельность на прежних площадях.

Директор "Maxima Eesti" по маркетингу Янне Лайк не дала прямого ответа на вопрос, что собирается предпринять "Maxima" для укрепления своих позиций на йыхвиском рынке, где обостряется конкуренция. "Если магазины расширяются и на рынке появляются новые деятели, то это значит, что розничный рынок еще обладает потенциалом. А это создает конкуренцию, поэтому напрягаться должны все участники рынка, чтобы к концу дня выигравшим оказывался потребитель", - отметила она.