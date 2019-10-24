Олег Гросс: в Йыхви дойдет до жесткой рыночной борьбы

На йыхвиском рынке розничных торговых сетей в ближайшие годы ожидается напряженная рыночная борьба, ведь, несмотря на сокращение числа жителей, магазинных площадей становится значительно больше.
С открытием "Maksimarket" в конце ноября в "Pargi keskus" в городе добавится 3500 квадратных метров магазинной площади. В ноябре откроет двери также обновленный "Selver", где торговый зал вырастет с 1500 квадратных метров до 2000. Немецкая сеть розничной торговли "Lidl", не имеющая привычки делиться своими планами, готовится к открытию магазина площадью около 2000 квадратных метров на краю Йыхвиского парка. Все имеющиеся в Йыхви магазины - две "Maxima", "Rimi", "Konsum" и "Grossi Toidukaubad" - тоже намерены продолжить деятельность на прежних площадях.