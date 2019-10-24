Звонок 16-летней нарвитянки помог задержать агрессивного мужчину

Вечером 23 октября на остановке общественного транспорта возле Петровской площади в Нарве 50-летний мужчина угрожал ножом другому мужчине, сообщает. Полиция просит связаться с ней свидетелей происшествия и человека, которому угрожали.
Инцидент произошел в 21.16 на автобусной остановке Петровской площади: 50-летний мужчина напал на другого неизвестного мужчину, ударил его и угрожал ему ножом, сообщает портал rus.err.ee. Пострадавший мужчина уехал с места происшествия на городском автобусе №20.
Задержать агрессивного иностранца помог звонок 16-летней жительницы Нарвы на номер Центра тревоги 112.
"Вчера вечером в Центр тревоги и поступил звонок от 16-летней девушки, которая увидела, как на автобусной остановке у Петровской площади на улице Пушкина 50-летний мужчина напал на другого неизвестного мужчину и угрожал ему ножом. Большое спасибо девушке, которая не растерялась в опасной ситуации и сообщила о происшествии полиции, - сказала ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс. - В ситуации, когда кому-то требуется помощь или вы стали свидетелем происшествия, звонок на 112 - это самое правильное решение".
Прибывшие на место за считанные минуты полицейские задержали агрессивного гражданина Латвии и доставили его в отделение полиции.