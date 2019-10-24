В сельскохозяйственной политике от суеты толку нет

Главным акционером сельхозпредприятия является погода! Так считают сами земледельцы, и в этой оценке кроется глубокий смысл. Наряду с погодой на успешность предприятий влияет, конечно, продуманное хозяйствование, и, в-третьих, важно то, в каких правовых рамках действуют земледельцы. Под этими рамками подразумевается сельскохозяйственная политика эстонского государства.
Заглавным словом сельскохозяйственной политики действующего уже пять месяцев нынешнего правительства является "дерганье". Суета нигде не доводит до добра, тем более в сельском хозяйстве.
Первая неожиданность грянула весной и коснулась единого пособия на площадь. Посреди тура ходатайств новый министр произвел быстрое изменение, которое опять позволило только выкашивать и измельчать траву на лугах.
При министре Тармо Тамме между организациями земледельцев и Министерством сельской жизни было заключено соглашение, что с 2019 года надо будет также убирать скошенное. На основании этого соглашения земледельцы планировали свои работы, готовили договоры аренды и т.д.
Можно бесконечно обсуждать, надо или не надо убирать измельченную траву, но ясно одно: неожиданные повороты вызвали тогда немало путаницы. Министр сельской жизни должен рассматривать сельское хозяйство в более далекой перспективе. Исходить нужно из увеличения конкурентоспособности сектора, а не из того, у кого голос громче.
Следующим объектом споров, а вернее, очередной болевой точкой, стало сельскохозяйственное дизельное горючее! Земледельцы уже более 20 лет имеют право использовать для выполнения сельхозработ маркированное дизельное топливо, на которое действует акцизная льгота. Возможность заливать в бак более дешевое горючее до сих пор служила одной из наиболее хорошо действовавших мер поддержки внутри страны. Я и сам, в качестве как чиновника, так и министра, стоял за появлением как прежнего красного горючего, так и используемого до сего дня синего.
Да, большой проблемой является ненадлежащее использование синего топлива: по разным оценкам, оно охватывает от 5 до 10 процентов всего находящегося в обороте особо помеченного горючего. Но ведь с неправильным использованием можно бороться. Земледельцы и сами вносили предложения о том, как делать это более решительно и положить конец мошенничествам.
В программе EKRE имеется пункт, предусматривающий отмену прежнего порядка и вроде бы обещающий взамен что-то новое. Очевидно, что если разрушат в общем-то оправдавший себя надежный порядок и заменят его гораздо более бюрократической системой, то это станет непродуманным и враждебным к земледельцам деянием. Уже только разговоры о переменах вызывают тут замешательство.
Дальше возьмем таинственный термин top-up! Помнится, в Рийгикогу предыдущего созыва едва ли не единственной инициативой EKRE в области сельхозполитики стала выплата пособия на площадь в полном объеме, если не считать запрет халяльного забоя. При предыдущем правительстве и перешли к выплате переходных пособий в полном объеме, то есть к top-up.
И вот неожиданность: в госбюджете 2020 года в соответствующей графе расходов вместо возможных 15,3 миллиона значатся 5 миллионов евро. Земледельцы, конечно, возмущены, поскольку вполне оправданно считают, что такое решение правительства подвело их. В то же время планируется за целых 100 миллионов евро кампания по покупке земель, цели и осуществимость которой весьма туманны.
Министр сельской жизни должен не сеять замешательство, а вносить в сельское хозяйство и сельскую жизнь чувство уверенности, а также быть надежным партнером земледельцев.