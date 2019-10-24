В сельскохозяйственной политике от суеты толку нет

Заглавным словом сельскохозяйственной политики действующего уже пять месяцев нынешнего правительства является "дерганье". Суета нигде не доводит до добра, тем более в сельском хозяйстве.

Первая неожиданность грянула весной и коснулась единого пособия на площадь. Посреди тура ходатайств новый министр произвел быстрое изменение, которое опять позволило только выкашивать и измельчать траву на лугах.

При министре Тармо Тамме между организациями земледельцев и Министерством сельской жизни было заключено соглашение, что с 2019 года надо будет также убирать скошенное. На основании этого соглашения земледельцы планировали свои работы, готовили договоры аренды и т.д.

Можно бесконечно обсуждать, надо или не надо убирать измельченную траву, но ясно одно: неожиданные повороты вызвали тогда немало путаницы. Министр сельской жизни должен рассматривать сельское хозяйство в более далекой перспективе. Исходить нужно из увеличения конкурентоспособности сектора, а не из того, у кого голос громче.

Следующим объектом споров, а вернее, очередной болевой точкой, стало сельскохозяйственное дизельное горючее! Земледельцы уже более 20 лет имеют право использовать для выполнения сельхозработ маркированное дизельное топливо, на которое действует акцизная льгота. Возможность заливать в бак более дешевое горючее до сих пор служила одной из наиболее хорошо действовавших мер поддержки внутри страны. Я и сам, в качестве как чиновника, так и министра, стоял за появлением как прежнего красного горючего, так и используемого до сего дня синего.

Да, большой проблемой является ненадлежащее использование синего топлива: по разным оценкам, оно охватывает от 5 до 10 процентов всего находящегося в обороте особо помеченного горючего. Но ведь с неправильным использованием можно бороться. Земледельцы и сами вносили предложения о том, как делать это более решительно и положить конец мошенничествам.

В программе EKRE имеется пункт, предусматривающий отмену прежнего порядка и вроде бы обещающий взамен что-то новое. Очевидно, что если разрушат в общем-то оправдавший себя надежный порядок и заменят его гораздо более бюрократической системой, то это станет непродуманным и враждебным к земледельцам деянием. Уже только разговоры о переменах вызывают тут замешательство.

Дальше возьмем таинственный термин top-up! Помнится, в Рийгикогу предыдущего созыва едва ли не единственной инициативой EKRE в области сельхозполитики стала выплата пособия на площадь в полном объеме, если не считать запрет халяльного забоя. При предыдущем правительстве и перешли к выплате переходных пособий в полном объеме, то есть к top-up.

И вот неожиданность: в госбюджете 2020 года в соответствующей графе расходов вместо возможных 15,3 миллиона значатся 5 миллионов евро. Земледельцы, конечно, возмущены, поскольку вполне оправданно считают, что такое решение правительства подвело их. В то же время планируется за целых 100 миллионов евро кампания по покупке земель, цели и осуществимость которой весьма туманны.