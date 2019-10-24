Нарва - Таллинн 21:0. В футболе. На Кубке Эстонии...

Соперником нынешнего обладателя эстонского футбольного кубка имени Эвальда Типнера "Narva Trans" была, правда, команда четвертой лиги, но речь не шла о впервые вышедших на поле игроках, ведь чтобы пройти так далеко в кубковой серии, они выиграли целых два матча. В том числе победив ФК "Otepää" - 3:0.

Нарва взялась за дело не медля и уже к 7-й минуте вела в счете благодаря двум голам американского нападающего Эрика Маквудса, а к перерыву перевес нарвитян вырос до 10:0.

Судивший встречу главный арбитр Тоомас Ныммисте едва успевал записывать голы на 59-62-й минутах второго тайма, когда мяч влетал в ворота столичной команды каждую минуту. Эти голы забил Эдуард Головлев, на счету которого к концу встречи оказалось целых девять голов, то есть столько же, сколько он до сих пор забил за весь нынешний сезон в играх лиги мастеров, кубковой серии и второй лиги.

Маквудс забил четыре гола, Йозеп Салисте, Юлиус Каспаравичюс и Алексей Степанов - по два.

"Eston Villa" не сник из-за разгромного поражения и бодро описал встречу на своей странице в социальных сетях: "Игра проходила большей частью под дирижерскую палочку "Villa", но в то же время Нарва получила свои отдельные шансы, которые и реализовала. Игра была боевая, о чем свидетельствовал также свисток судьи, неоднократно звучавший на нарвском стадионе. Парни боролись как могли, но, к сожалению, в этот раз пределом в кубковой серии стало для "Villa II" место среди 16 сильнейших".