Нарвским первоклашкам не дали больше денег

Представившая проект оппозиционная фракция "Наша Нарва" предлагала взять необходимые для повышения примерно 21900 евро из средств на выплату пособий двум бывшим председателям Нарвского горисполкома. Как известно, необходимость выплат двум бывшим коммунистическим деятелям давно ставится под сомнение. Несмотря на это конкретное указание, правящее большинство оправдало отказ в повышении пособия именно якобы неуказанным источником денег в городском бюджете. В ответ на это оппозиция припомнила, что когда весной решали вопрос о повышении зарплат мэра и председателя горсобрания источник дополнительных денег также не указывался.