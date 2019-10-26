Сб, 26.10.2019
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Еще один член йыхвиского властного союза станет получать зарплату от волостного управления

Тамара Луйгас верит, что от нее будет на новой должности польза для развития социальной работы в Йыхвиской волости.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На этой неделе конкурсная комиссия признала победителем конкурса на замещение только что созданной в Йыхвиском социальном доме должности социального работника - проектного руководителя Тамару Луйгас, входящую в то же время в одну из участвующих сторон властного союза Йыхвиского волостного собрания - в избирательный список бизнесмена Николая Осипенко. Луйгас стала в волостном собрании уже пятым из 12 членов коалиции, получающим зарплату от волостного управления или от связанного с волостным бюджетом учреждения.

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9 октября этого года социальный дом объявил конкурс на замещение должности социального работника - проектного руководителя. Этой должности прежде не было и, по словам руководителя социального дома Андрея Лушкина, ее нужно было создать, чтобы имелся человек, который занимался бы гостендерами.

Надеются на проектные деньги 

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