Еще один член йыхвиского властного союза станет получать зарплату от волостного управления

Тамара Луйгас верит, что от нее будет на новой должности польза для развития социальной работы в Йыхвиской волости.

На этой неделе конкурсная комиссия признала победителем конкурса на замещение только что созданной в Йыхвиском социальном доме должности социального работника - проектного руководителя Тамару Луйгас, входящую в то же время в одну из участвующих сторон властного союза Йыхвиского волостного собрания - в избирательный список бизнесмена Николая Осипенко. Луйгас стала в волостном собрании уже пятым из 12 членов коалиции, получающим зарплату от волостного управления или от связанного с волостным бюджетом учреждения.