ПЕРЕДОВИЦА: Видимая глазу пищевая цепочка

Опять! Так может воскликнуть читатель, узнавший из сегодняшнего "Северного побережья", что на зарплату от налогоплательщика сел очередной политик из Йыхвиского волостного собрания, поднимающий в волостном доме руку в интересах нынешней власти.
Когда нынешняя коалиция пришла к власти в соответствии с соглашением между Мартином Репинским и Николаем Осипенко, то ее члены тут же занялись улучшением своего материального положения. Резко повысили зарплаты волостного старейшины и членов волостного управления, взвинтили компенсации для рядовых членов волостного собрания и председателей комиссий, впервые за всю историю Йыхвиское волостное собрание получило себе председателя, получающего за эту работу зарплату (если прежде существовала компенсация в размере 700 евро, то теперь появилась зарплата в размере 2500 евро).
А продолжился тренд тем, что своих людей начали устраивать на работу в волостные учреждения. Иногда даже организовывали для этого формальный конкурс, но чаще - нет.
В случае эпизода с Тамарой Луйгас можно, конечно, согласиться, что человек на эту должность вполне годится, с учетом ее образования и опыта. И конкурс тоже мог быть честным. И, может быть, социальному дому действительно очень нужна такая должность. Однако если взглянуть на предшествовавшее, то возникают вопросы. Как принято говорить в подобных случаях, происходящее в публичном администрировании не только должно быть честным и прозрачным, но и выглядеть обязано так же. Пожалуй, сомнения подогревает и то, что имя победителя конкурса крутилось в коридорах Йыхвиского волостного дома еще тогда, когда конкурс едва успели объявить.
В Йыхвиском волостном собрании сейчас сложилась такая ситуация, когда ровно половина депутатов из коалиции, в которую входят 12 членов, в большей или меньшей степени подчинены через свое рабочее место воле волостного управления. То есть они входят в пищевую цепочку, в которой выступить против правящей власти - это значит рискнуть личным благополучием. Такова сознательная политика нынешнего властного союза. Однако по закону все вроде бы корректно, хотя все и понимают, что это не честная игра, ведь у конкретных депутатов постоянно возникает в волостном собрании конфликт интересов.