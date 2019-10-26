ПЕРЕДОВИЦА: Видимая глазу пищевая цепочка

Когда нынешняя коалиция пришла к власти в соответствии с соглашением между Мартином Репинским и Николаем Осипенко, то ее члены тут же занялись улучшением своего материального положения. Резко повысили зарплаты волостного старейшины и членов волостного управления, взвинтили компенсации для рядовых членов волостного собрания и председателей комиссий, впервые за всю историю Йыхвиское волостное собрание получило себе председателя, получающего за эту работу зарплату (если прежде существовала компенсация в размере 700 евро, то теперь появилась зарплата в размере 2500 евро).

А продолжился тренд тем, что своих людей начали устраивать на работу в волостные учреждения. Иногда даже организовывали для этого формальный конкурс, но чаще - нет.

В случае эпизода с Тамарой Луйгас можно, конечно, согласиться, что человек на эту должность вполне годится, с учетом ее образования и опыта. И конкурс тоже мог быть честным. И, может быть, социальному дому действительно очень нужна такая должность. Однако если взглянуть на предшествовавшее, то возникают вопросы. Как принято говорить в подобных случаях, происходящее в публичном администрировании не только должно быть честным и прозрачным, но и выглядеть обязано так же. Пожалуй, сомнения подогревает и то, что имя победителя конкурса крутилось в коридорах Йыхвиского волостного дома еще тогда, когда конкурс едва успели объявить.