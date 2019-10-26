ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Калле Куузик

А именно, одна из его подчиненных распределила поровну со всеми коллегами полученную ею сумму за результативность, хотя не у всех было право на это. Из-за этого Куузика вынудили уволиться с поста руководителя Йыхвиского отделения полиции, а двух его подчиненных уволили.

Теперь вступило в силу решение суда, что недостойно поступил именно Департамент полиции и наказанные полицейские невиновны. Несмотря на крепкую систему отношений подчинения в полиции, Куузик все же осмелился подать в суд на своего работодателя и победил. Хочется надеяться, что его после этого не начнут обвинять в нелояльности или притеснять. Скорее, Департамент полиции должен задуматься над тем, как загладить свою вину и постараться исправить свою репутацию.