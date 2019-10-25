Сб, 26.10.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ОПРОС: Влияет ли на вашу повседневную жизнь перевод часов?

Часы.

ФОТО: ERR

В ночь с субботы на воскресенье Эстония переходит на зимнее время.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Андрус Лехисметс: 

- Вообще нет. Я даже не замечаю этого. Современные устройства сами переводят время, и я встаю по новому времени. Не замечаю, чтобы на меня действительно как-то влияло часовое колебание туда-сюда.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Керсти Лийва: 

- Осенью, когда перевод часов означает лишний час сна, он мне подходит. Весной, да, немного некомфортно. На детей он действует больше, но, к счастью, это время очень часто приходится на каникулы и поэтому изменение не такое тяжелое.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Марью Уусталу:  

- Это кручение надо, в конце концов, прекратить. Много об этом говорилось, но до дела не дошло. Постоянно могло бы оставаться летнее время, тогда и зимой дольше было бы светло по вечерам. Хорошо возвращаться с работы не в кромешной темноте.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ренна Ныммисте: 

- Как учитель, буду вместе с детьми в выходные в поездке, так что дополнительный час сна в понедельник, когда надо будет идти в школу, у всех повысит настроение. Но весной я чувствую, что требуется около недели, чтобы более ранний подъем перестал раздражать.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Лаури Ялонен:  

- Большую часть своей жизни я переводил часы, так что привык. Сам чувствую перед переводом часов, что хотелось бы уже вставать раньше или позже. Вероятно, я человек солнца и мой организм сам перестраивается в соответствии с дневным светом.

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