Истинное влияние минусовых интрессов - это большой знак вопроса

Недавно мы узнали из новостей, что одно пярнуское городское учреждение, на банковском счету которого в SEB накопилось более миллиона евро, получило сообщение о том, что за хранение денег ему придется заплатить банку. Так и есть: SEB стал первым в Эстонии банком, уже некоторое время берущим с бизнес-клиентов плату за долгосрочное хранение на их счету сумм в размере более миллиона евро.

Причина, почему раньше не было слышно о подобных примерах, состоит, очевидно, в том, что предприятия и учреждения, на чьих счетах такие большие деньги задерживаются дольше, чем на несколько дней, обычно занимаются целенаправленным управлением финансами и размещают деньги разными способами и в разных банках, чтобы добиться лучшего результата.

Минусовой интресс по вкладам однозначно существует и у нас. Банки не берут с частных лиц плату за хранение денег, однако в некоторых странах Европы противоположные примеры уже имеются. На межбанковском рынке интрессы являются негативными годами. Политика Европейского центрального банка с каждой неделей заводит показатель индексирующего уровень интрессовых ставок денежного рынка "EURIBOR" во все более глубокое минусовое пространство. Никаких изменений в обозримом будущем не ожидается.

Многие государства пользовались негативными интрессами и брали займы таким образом, чтобы кредиторы им приплачивали. Даже Греция. Эстония, как известно, займы не берет, мы просто гордимся тем, что занимаем низшую ступень в европейском рейтинге госдолгов.

Банки не берут с частных лиц плату за хранение денег, однако в некоторых странах Европы противоположные примеры уже имеются.

С близкими к нулю интрессами по вкладам уже много лет вынуждены мириться и частные вкладчики. Люди помоложе уже, наверное, и не в курсе, что когда-то и большие банки предлагали в Эстонии за годовое хранение вклада интресс в четыре-пять процентов. Сейчас более одного процента годовых за хранение вклада можно получить всего в паре банков поменьше.

Недавно я помогал одному знакомому опять продлить "набегающий" с годами банковский вклад. Сначала он хранил деньги в одном большом банке, а когда ставка интресса упала там ниже половины процента, то знакомый открыл счет в банке поменьше и перевел вклад туда. Но и в этом году мы, подсчитав сумму интресса, получили чуть больше десяти евро. Пожалуй, овчинка выделки не стоит, констатировал знакомый.

Я нашел все же для него предложения одного маленького банка, открытие счета в котором показалось еще имеющим смысл. Каждый год в ходе такой смены банка мне приходилось объяснять, что для рядового клиента безопасность вклада в самом большом и самом маленьком банке Эстонии ничем не различается, поскольку после последнего большого кризиса все вклады одинаково и обязательно гарантированы.

Может, это одна из причин, почему на конец сентября в эстонских коммерческих банках застоялось около восьми миллиардов евро вкладов частных лиц и объемы этих вкладов за год выросли на невероятные 10 процентов. Хранение денег в банках кажется людям - особенно тем, кто на своей шкуре ощутил последствия экономических кризисов, - по крайней мере безопасным именно вследствие такой схемы гарантирования.

Да и каковы были бы альтернативы? Вложение денег в акции может даже в условиях процветающей экономики закончиться потерей, а государственных долговых писем в Эстонии не существует. Многие за неимением лучшего инвестировали в недвижимость, а поскольку так поступают не только эстонцы, а все обладатели свободных денег во всем мире, то цены на недвижимость годами росли. В Эстонии они, с учетом среднего уровня доходов, уже явно слишком высоки, что бы там ни говорили зарабатывающие на хлеб насущный на недвижимости "эксперты". (Есть повод вспомнить ставшее известным в 2007 году высказывание селебрити-маклера: "Цена качественной недвижимости не падает".)

Многие несут свои деньги в какое-нибудь активно рекламирующее себя кредитно-сберегательное объединение. На них система гарантирования вкладов не распространяется, но в качестве годовых по вкладу они предлагают в некоторых случаях аж двухзначную цифру процентов. От изначального кредитно-сберегательного принципа некоторые более агрессивные объединения явно и очень творчески отошли и занимаются по сути бизнесом на быстрых кредитах. Вряд ли средний вкладчик ясно представляет себе сопутствующие этому риски.