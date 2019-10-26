26 октября 2019, 0:00
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Приключенческая карта Ида-Вирумаа пополняется
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Ида-Вирумаа - приключенческий край, и вот уже третий год тут выбирают лучшие новые приключения, которые оценщики испытывают на себе. Новые занятия и аттракционы предназначены как для гостей региона, так и для местных жителей.
Нынче на конкурс было представлено семь приключений, и для знакомства с ними оценщики выделили два осенних дня. Инфоконсультант Йыхвиского центра туринформации Кристина Эрнитс, исполнительный руководитель Вирумааского совета сотрудничества Кадри Куусмик и руководитель "Peipsimaa Turism" Кади Плоом начинают с музеев.