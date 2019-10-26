Сб, 26.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Йыхви начинает традицию проведения рождественских ярмарок на центральной площади

На рождественской ярмарке в Нарве использовали торговые домики. В Йыхви решили начать с большой палатки.

ФОТО: Илья Смирнов

Йыхви проведет на центральной площади четырехдневную рождественскую ярмарку, отдав предпочтение одной большой палатке.

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- Подобных рождественских ярмарок на центральной площади ранее не было. Время от времени мы проводили то тут, то там, а в последнее время рождественский рынок ушел к центру профобразования. В прошлом году в волостном управлении пришли к пониманию, что надо бы ярмарку проводить на центральной площади, - рассказала Анне Уттендорф, директор Йыхвиского центра культуры и занятий по интересам.

Оставляется место для развития

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