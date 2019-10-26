Йыхви начинает традицию проведения рождественских ярмарок на центральной площади

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Подобных рождественских ярмарок на центральной площади ранее не было. Время от времени мы проводили то тут, то там, а в последнее время рождественский рынок ушел к центру профобразования. В прошлом году в волостном управлении пришли к пониманию, что надо бы ярмарку проводить на центральной площади, - рассказала Анне Уттендорф, директор Йыхвиского центра культуры и занятий по интересам.