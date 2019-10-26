Артур Сепперн заканчивает фильм об истории популярной музыки в Ида-Вирумаа

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Фильм стал продолжением ряда творческих проектов Сепперна, посвященных легкой музыке и музыкантам Ида-Вирумаа. В нем отражено развитие этого вида искусства с 1960 по 2019 год. В феврале на презентации сборника "Легкая музыка Ида-Вирумаа в слове и фотографии" ветеран музыкальной сцены поделился другой мечтой - сделать документальный фильм на эту же тему, потому что в его архивах накопилось видеозаписей разных лет часов на пятнадцать...