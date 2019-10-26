Сб, 26.10.2019
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Артур Сепперн заканчивает фильм об истории популярной музыки в Ида-Вирумаа

Сборник "Легкая музыка Ида-Вирумаа в слове и фотографии", изданный Артуром Сепперном в прошлом году небольшим тиражом, разлетелся мгновенно, а спустя год осуществилась еще одна мечта музыканта-энтузиаста - фильм.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Год назад ветеран музыкальной сцены и политик Артур Сепперн издал свою новую книгу об истории популярной музыки в Ида-Вирумаа, а в начале ноября обещает представить на суд зрителей документальный фильм, рассказывающий об истории легкой музыки и музыкантах Ида-Вирумаа.

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Фильм стал продолжением ряда творческих проектов Сепперна, посвященных легкой музыке и музыкантам Ида-Вирумаа. В нем отражено развитие этого вида искусства с 1960 по 2019 год. В феврале на презентации сборника "Легкая музыка Ида-Вирумаа в слове и фотографии" ветеран музыкальной сцены поделился другой мечтой - сделать документальный фильм на эту же тему, потому что в его архивах накопилось видеозаписей разных лет часов на пятнадцать...

В долгий ящик задуманное энтузиаст не откладывал и поделился радостью: кинохронология практически готова. Создание поддержали "Капитал культуры Эстонии", фирма "Printex" и ТОО "Zepparth". Во многом помогли и сами музыканты.

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