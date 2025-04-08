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Специальные киносеансы в йыхвиском "Apollo" собирают все больше публики

Документальный фильм "Leelo: Ükskord me naerame niikuinii" раскрывает скрытые красочные грани личности Леэло Тунгал. Как создать нечто, что больше самого человека, и как свести поколения вместе на страницах книги, евросцене и под сводом певческой эстрады? Это фильм об эстонскости, доброте и попытке найти в себе силы смеяться наперекор всем трудностям. Спецпоказ фильма состоится в йыхвиском кинотеатре "Apollo" в этот четверг.
Документальный фильм "Leelo: Ükskord me naerame niikuinii" раскрывает скрытые красочные грани личности Леэло Тунгал. Как создать нечто, что больше самого человека, и как свести поколения вместе на страницах книги, евросцене и под сводом певческой эстрады? Это фильм об эстонскости, доброте и попытке найти в себе силы смеяться наперекор всем трудностям. Спецпоказ фильма состоится в йыхвиском кинотеатре "Apollo" в этот четверг. Фото: Erakogu

В четверг, 10 апреля, в йыхвиском кинотеатре "Apollo" состоится спецпоказ ленты "Leelo: Ükskord me naerame niikuinii'' ("Леэло: Когда-нибудь мы все равно посмеемся"), на котором о рождении посвященного Леэло Тунгал фильма-портрета расскажет продюсер ленты Йоханна Мария Паулсон. Руководитель Вируского кинофонда Пийа Тамм подтвердила, что осенью спецсеансы и встречи с киноавторами в Йыхви продолжатся.

В последние месяцы Вируский кинофонд приглашал любителей кино на несколько спецпоказов, где можно было не только посмотреть кинофильм, но и услышать о закулисье съемочного процесса. Например, в марте в гостях был Мадис Лигема, режиссер и продюсер документального фильма "Sal-Saller - see on see, mis paneb elama!" ("Сал-Саллер - это то, что заставляет жить!"). А в феврале режиссер Яан Тоотсен рассказывал о том, как снимался документальный фильм о Тоомасе Хендрике Ильвесе "Kikilipsuga mässaja" ("Бунтарь в галстуке-бабочке").

В январе состоялся спецпоказ художественного фильма "Must auk" ("Черная дыра"), на котором присутствовали сценарист и режиссер ленты Мооника Сийметс, продюсер Рийна Силдос и оператор Ивар Тайм. Одним из мест съемки художественного фильма был ахтмеский пустырь. Поддержал съемки Вируский кинофонд.

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