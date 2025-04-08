Специальные киносеансы в йыхвиском "Apollo" собирают все больше публики

В четверг, 10 апреля, в йыхвиском кинотеатре "Apollo" состоится спецпоказ ленты "Leelo: Ükskord me naerame niikuinii'' ("Леэло: Когда-нибудь мы все равно посмеемся"), на котором о рождении посвященного Леэло Тунгал фильма-портрета расскажет продюсер ленты Йоханна Мария Паулсон. Руководитель Вируского кинофонда Пийа Тамм подтвердила, что осенью спецсеансы и встречи с киноавторами в Йыхви продолжатся.
В последние месяцы Вируский кинофонд приглашал любителей кино на несколько спецпоказов, где можно было не только посмотреть кинофильм, но и услышать о закулисье съемочного процесса. Например, в марте в гостях был Мадис Лигема, режиссер и продюсер документального фильма "Sal-Saller - see on see, mis paneb elama!" ("Сал-Саллер - это то, что заставляет жить!"). А в феврале режиссер Яан Тоотсен рассказывал о том, как снимался документальный фильм о Тоомасе Хендрике Ильвесе "Kikilipsuga mässaja" ("Бунтарь в галстуке-бабочке").