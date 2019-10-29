Вт, 29.10.2019
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Успешный предприниматель Юлане Вилуметс призывает женщин заниматься бизнесом

Юлане Вилуметс (слева): "У фонда "Coca-Cola" и у меня схожие цели, разве что масштабы разные: они хотят на глобальном уровне привлечь в сферу предпринимательства два миллиона женщин".

ФОТО: Леэ Мурранд

7 ноября в Йыхвиском концертном доме пройдет семинар "Как вырастить предприятие?", на котором молодая и успешная предпринимательница родом из Кохтла-Ярве Юлане Вилуметс поделится своим опытом с другими представительницами прекрасной половины человечества, чтобы женщин в предпринимательстве было больше.

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Юлане говорит, что женщина-предприниматель в сегодняшней Эстонии - как некий редкий экземпляр на выставке: если на какую-то  конференцию требуются женщины, чтобы соблюсти гендерный баланс, то на пальцах одной руки сосчитать можно тех, кому обязательно позвонят.

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