Успешный предприниматель Юлане Вилуметс призывает женщин заниматься бизнесом

7 ноября в Йыхвиском концертном доме пройдет семинар "Как вырастить предприятие?", на котором молодая и успешная предпринимательница родом из Кохтла-Ярве Юлане Вилуметс поделится своим опытом с другими представительницами прекрасной половины человечества, чтобы женщин в предпринимательстве было больше.
Юлане говорит, что женщина-предприниматель в сегодняшней Эстонии - как некий редкий экземпляр на выставке: если на какую-то конференцию требуются женщины, чтобы соблюсти гендерный баланс, то на пальцах одной руки сосчитать можно тех, кому обязательно позвонят.