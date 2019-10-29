Успешный предприниматель Юлане Вилуметс призывает женщин заниматься бизнесом

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Юлане говорит, что женщина-предприниматель в сегодняшней Эстонии - как некий редкий экземпляр на выставке: если на какую-то конференцию требуются женщины, чтобы соблюсти гендерный баланс, то на пальцах одной руки сосчитать можно тех, кому обязательно позвонят.