16-летняя кохтлаярвеска Ангелина Матюхина толкнула штангу весом 90 кг

На помост этого турнира вышли спортсменки от 20 до 23 лет, чемпионы своих стран и рекордсмены Европы. Впервые в такой компании оказалась шестнадцатилетняя кохтлаярвеска Ангелина Матюхина, получившая приглашение, так как по результатам своих достижений попала в группу А. По словам тренера Анатолия Сосновского, всего было заявлено 24 участницы.

- Ангелина сразу попала в группу 12 сильнейших штангисток Европы, и это уже большой успех, - комментирует он. - Понимая, что бороться с более старшими и опытными соперницами будет сложно, мы поставили задачу войти в десятку, и она не подвела: в рывке подняла штангу 67 кг и толкнула штангу 90 кг, с суммой 157 кг заняла десятую строчку в списке.

Коллеги и Федерация Эстонии по тяжелой атлетике поздравили кохтла-ярвескую тяжелоатлетку с новым достижением. А опыт участия в престижном турнире скоро ей пригодится: с 6 по 12 декабря в Израиле проводится молодежный чемпионат Европы, куда Анатолий Сосновский планирует свозить уже двух своих воспитанников - Ангелину и Артема Матюхиных.