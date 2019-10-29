Парк ветряков в Пуртсе увеличится вдвое

АО "Raunistal" первым несколько лет назад начало планировать в Ида-Вирумаа создание парка ветряков и в течение ближайших пары лет из 13 своих ветряков установит пять. Они будут находиться рядом с уже готовым парком ветряков другого предпринимателя.
В планах уже имеющего богатый опыт в деле развития ветропарков АО "Raunistal" было поначалу приступить к созданию своего парка в Варья, но планы развития привели его в окрестности Пуртсе. Здесь, в свою очередь, интересы "Raunistal" столкнулись с планами другого предприятия по развитию ветропарков, за которым стоит предприниматель Харри Раудвере.