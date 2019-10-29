Парк ветряков в Пуртсе увеличится вдвое

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В планах уже имеющего богатый опыт в деле развития ветропарков АО "Raunistal" было поначалу приступить к созданию своего парка в Варья, но планы развития привели его в окрестности Пуртсе. Здесь, в свою очередь, интересы "Raunistal" столкнулись с планами другого предприятия по развитию ветропарков, за которым стоит предприниматель Харри Раудвере.