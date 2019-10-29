Вт, 29.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Парк ветряков в Пуртсе увеличится вдвое

Сейчас в Пуртсеском парке высятся пять ветряков, которые возведены предпринимателем Харри Раудвере при поддержке Тартуского ссудо-сберегательного товарищества. На снимке: установка первого ветряка в январе 2018 года.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

АО "Raunistal" первым несколько лет назад начало планировать в Ида-Вирумаа создание парка ветряков и в течение ближайших пары лет из 13 своих ветряков установит пять. Они будут находиться рядом с уже готовым парком ветряков другого предпринимателя.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В планах уже имеющего богатый опыт в деле развития ветропарков АО "Raunistal" было поначалу приступить к созданию своего парка в Варья, но планы развития привели его в окрестности Пуртсе. Здесь, в свою очередь, интересы "Raunistal" столкнулись с планами другого предприятия по развитию ветропарков, за которым стоит предприниматель Харри Раудвере.

Раудвере, который в то время получил право на установку пяти ветряков, использовал средства своего Тартуского ссудо-сберегательного товарищества. "Raunistal", который согласовал право на возведение 13 ветряков, ковш в землю еще не вгонял, но обещает сделать это в ближайшее время.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ