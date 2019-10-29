Вт, 29.10.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Люганузеская волость планировала купить принадлежащее ей имущество

Созданное по инициативе местного самоуправления НКО для развития усадебного комплекса Майдла желает продать за 16000 евро свое имущество Люганузеской волости.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Люганузеская волость была готова взять во владение имущество публичных объектов района усадьбы Майдла, которыми управляло НКО "Maidla Mõisa Arendus", за 16000 евро, хотя после ликвидации общества все имущество должно было поступить волости бесплатно.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В августе Люганузеское волостное собрание приняло решение, которым прекращалось действие договора с НКО "Maidla Mõisa Arendus". Среди прочего в решении предусматривалось, что у волости есть право приобретения публичных объектов и малых средств НКО, управлявшего комплексом усадьбы Майдла.

На недавно проведенном общем собрании НКО было принято решение о ликвидации организации, после чего имущество, согласно уставу, должно было перейти либо аналогичному НКО, либо, при его отсутствии, местному самоуправлению. А решило общее собрание, куда наряду с представителями общества охотников Майдла, спортклуба Айду и НКО "Maidla Noored" входит также волостной старейшина как представитель Люганузеской волости, продать принадлежащее НКО имущество Люганузеской волости по цене, которую назначит член правления НКО. Имущество оценили в 16600 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ