Люганузеская волость планировала купить принадлежащее ей имущество

Люганузеская волость была готова взять во владение имущество публичных объектов района усадьбы Майдла, которыми управляло НКО "Maidla Mõisa Arendus", за 16000 евро, хотя после ликвидации общества все имущество должно было поступить волости бесплатно.
В августе Люганузеское волостное собрание приняло решение, которым прекращалось действие договора с НКО "Maidla Mõisa Arendus". Среди прочего в решении предусматривалось, что у волости есть право приобретения публичных объектов и малых средств НКО, управлявшего комплексом усадьбы Майдла.