Люганузеская волость планировала купить принадлежащее ей имущество

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В августе Люганузеское волостное собрание приняло решение, которым прекращалось действие договора с НКО "Maidla Mõisa Arendus". Среди прочего в решении предусматривалось, что у волости есть право приобретения публичных объектов и малых средств НКО, управлявшего комплексом усадьбы Майдла.

На недавно проведенном общем собрании НКО было принято решение о ликвидации организации, после чего имущество, согласно уставу, должно было перейти либо аналогичному НКО, либо, при его отсутствии, местному самоуправлению. А решило общее собрание, куда наряду с представителями общества охотников Майдла, спортклуба Айду и НКО "Maidla Noored" входит также волостной старейшина как представитель Люганузеской волости, продать принадлежащее НКО имущество Люганузеской волости по цене, которую назначит член правления НКО. Имущество оценили в 16600 евро.