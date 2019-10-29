ПЕРЕДОВИЦА: Эмоции против закона

Похоже, что в Кохтла-Ярвеском горсобрании нет единства даже в обычно выступающем монолитно центристском крыле. Одни говорят, что надо исходить из закона, другие же ссылаются на избирателей, которые выступают против создания завода. Оппозиция тоже относится к заводу, скорее, негативно - и тоже ссылаясь на избирателей. Один из членов оппозиции прямо говорит, что воля избирателей выше законов.

Пожалуй, Эстония все же правовое государство и в основе тут все-таки верховенство закона.

Ясно, что главной движущей силой противников завода являются эмоции, обусловленные опасением ухудшения состояния окружающей среды в родных местах. И это понятно. Но если противники завода говорят, что не получили ответов на свои вопросы, то в идеале в ходе планировки эти ответы должны появиться, а у людей будет право и тут сказать свое слово. Другое дело, насколько объективной окажется, например, оценка влияния на окружающую среду. Ведь последнюю заказывает девелопер, из-за чего она может быть не совсем объективной.