Вт, 29.10.2019
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"Apollo" откроет в Йыхви кинотеатр в феврале

В Нарве в кинокомплексе "Apollo" имеются три зала в общем на 387 мест; в Йыхви поначалу откроют два зала.

ФОТО: Илья Смирнов

"Apollo" откроет в начинающем скоро в Йыхви работу "Pargi keskus" кинокомплекс с двумя залами не позднее февраля следующего года.

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Если большинство обустраивающихся в "Pargi keskus" магазинов и точек общепита начнут работу сразу после намеченного на 29 ноября праздника в честь открытия, то появления тут кинотеатра придется подождать еще несколько месяцев. 

Исполнительный руководитель "Apollo Kino Baltics" Кадри Эрм сообщила "Северному побережью", что поначалу в Йыхви запланирован кинокомплекс на два зала, в котором будет в общем более 170 мест. В Ида-Вирумаа "Apollo" пока имеет только один кинотеатр - действующий в нарвском центре "Astri" с 2015 года кинокомплекс с тремя залами в общем на 387 мест. На карте кинотеатров "Apollo" Йыхви станет шестым городом в Эстонии после Таллинна, Тарту, Нарвы, Пярну и Курессааре, а йыхвиский кинотеатр - десятым по счету.

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