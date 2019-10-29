"Apollo" откроет в Йыхви кинотеатр в феврале

ДОСТУПНО ДЛЯ

Если большинство обустраивающихся в "Pargi keskus" магазинов и точек общепита начнут работу сразу после намеченного на 29 ноября праздника в честь открытия, то появления тут кинотеатра придется подождать еще несколько месяцев.

Исполнительный руководитель "Apollo Kino Baltics" Кадри Эрм сообщила "Северному побережью", что поначалу в Йыхви запланирован кинокомплекс на два зала, в котором будет в общем более 170 мест. В Ида-Вирумаа "Apollo" пока имеет только один кинотеатр - действующий в нарвском центре "Astri" с 2015 года кинокомплекс с тремя залами в общем на 387 мест. На карте кинотеатров "Apollo" Йыхви станет шестым городом в Эстонии после Таллинна, Тарту, Нарвы, Пярну и Курессааре, а йыхвиский кинотеатр - десятым по счету.