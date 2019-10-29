Спорный вопрос недостроенных айдуских ветряков не получил решения

Делая весной предписание, TTJA исходил из предпосылки, что у девелопера ветропарка нет действующих разрешений на строительство, и увязал действие предписания с окончанием судебного спора, касающегося разрешений на строительство. Однако в сентябре Госсуд решил, что разрешения на строительство ветропарка действуют, а это значит, что исчезло основание для предписания TTJA. Несмотря на это, TTJA остался при мнении, что препятствующие строительству ветряков предписания должны оставаться в силе, ссылаясь на то, что ветряки не соответствуют разрешениям на строительство. По оценке департамента, ветряки имеют высоту на десять метров больше разрешенной, из-за чего департамент потребовал их сноса.

- Всяческой деятельности - как строительным работам, так и необходимым для исключения ущербов от штормов критическим работам, - по-прежнему препятствует запрет на нахождение, который TTJA не снимает, несмотря на то, что являвшийся основанием для запрета на нахождение административный акт уже полтора месяца назад признан недействительным по решению Госсуда, - отметил руководитель "Eleon Green" Андрес Сынаялг.

По его словам, департамент неправильно толкует выданное им разрешение на строительство и вовсе требует его нарушения.

- Выданными Айдускому ветропарку разрешениями на строительство определена высота ветряков 196 метров. Данные разрешения на строительство являются после решения Госсуда окончательно действующими для предприятия. Эти разрешения на строительство вместе со всеми параметрами, в том числе с высотой ветряков 196 метров, в прямом смысле слова "высечены в камне" и их уже никто не может обжаловать или изменить голой силой. Несмотря на это, TTJA требует "обрезать" ветряки на десять метров, что не согласуется с разрешением на строительство, - сказал Сынаялг. - Отсюда дилемма: если мы укоротим ветряки на десять метров на основании необоснованного требования TTJA, то нарушим условия разрешения на строительство, и надзорное производство может инициировать какое-нибудь другое госучреждение.