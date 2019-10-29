Школьники из Ору нуждаются в дневном рейсе школьного автобуса

Родители оруских детей, которые учатся в Йыхвиской русской основной школе, недовольны, что в этом учебном году город Кохтла-Ярве не организовал дневной рейс школьного автобуса, поэтому дети вынуждены добираться домой как придется, а на общественном транспорте тесно и небезопасно.
Многодетная мама Елена Сычникова поделилась переживаниями: в этом учебном году оруским школьникам приходится возвращаться домой из школы на рейсовом автобусе, так как городские власти Кохтла-Ярве смогли организовать для них только утренний школьный автобус. Это не только неудобно, но и небезопасно.