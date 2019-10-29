Вт, 29.10.2019
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Школьники из Ору нуждаются в дневном рейсе школьного автобуса

Оруским школьникам приходится ездить домой на рейсовых автобусах.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Родители оруских детей, которые учатся в Йыхвиской русской основной школе, недовольны, что в этом учебном году город Кохтла-Ярве не организовал дневной рейс школьного автобуса, поэтому дети вынуждены добираться домой как придется, а на общественном транспорте тесно и небезопасно.

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Многодетная мама Елена Сычникова поделилась переживаниями: в этом учебном году оруским школьникам приходится возвращаться домой из школы на рейсовом автобусе, так как городские власти Кохтла-Ярве смогли организовать для них только утренний школьный автобус. Это не только неудобно, но и небезопасно.

- 2 сентября не было и утреннего, дети не могли на рейсовый не только сесть, даже войти в него, - вспоминает она. - Мы сразу же принялись бить в колокола, и, к счастью, уже на следующий день школьный автобус пришел и по утрам детей отвозят в школу. Но дневного рейса школьного автобуса, который был всегда после закрытия Оруской школы около десяти лет назад, больше нет, и дети вынуждены возвращаться на рейсовых автобусах, которые часто переполнены. Школьникам приходится стоять, что кроме неудобства еще и небезопасно. Многократно обращались в Кохтла-Ярвеское горуправление с просьбой принять меры, но ответов на наши письма нет.

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