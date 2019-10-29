Школьники из Ору нуждаются в дневном рейсе школьного автобуса

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Многодетная мама Елена Сычникова поделилась переживаниями: в этом учебном году оруским школьникам приходится возвращаться домой из школы на рейсовом автобусе, так как городские власти Кохтла-Ярве смогли организовать для них только утренний школьный автобус. Это не только неудобно, но и небезопасно.

- 2 сентября не было и утреннего, дети не могли на рейсовый не только сесть, даже войти в него, - вспоминает она. - Мы сразу же принялись бить в колокола, и, к счастью, уже на следующий день школьный автобус пришел и по утрам детей отвозят в школу. Но дневного рейса школьного автобуса, который был всегда после закрытия Оруской школы около десяти лет назад, больше нет, и дети вынуждены возвращаться на рейсовых автобусах, которые часто переполнены. Школьникам приходится стоять, что кроме неудобства еще и небезопасно. Многократно обращались в Кохтла-Ярвеское горуправление с просьбой принять меры, но ответов на наши письма нет.