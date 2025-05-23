Изменится граница между городом Кохтла-Ярве и волостью Алутагузе

Согласно внесенному предложению по изменеию границ, как рассказали в Кохтла-Ярвеском горсобрании, волость Алутагузе желает взять под свое административное управление некоторую находящуюся там недвижимость, которая сейчас располагается на административной территории города Кохтла-Ярве. На указанной территории сейчас проживают, по данным регистра народонаселения, девять человек.

Утверждается, что изменение границ не повлияет на организацию транспорта и коммуникаций: доступность сети общественного транспорта в регионе обеспечивают уездные линии. Качество публичных услуг также не пострадает.

Волость Алутагузе участвует в программе редкого заселения, что приносит пользу жителям упомянутой территории. Через эту программу поддерживается доступность питьевой воды и проводятся работы по улучшению ее качества, происходит сооружение отвечающей требованиям системы канализации сточных вод, ведется строительство круглогодично проходимых подъездных дорог, а также сооружение автономной системы подачи электричества, соответствующей нуждам семейных хозяйств.

Давая свое согласие на изменение границ, сообщает горсобрание, Кохтла-Ярве исходит из интересов проживающих на этой территории людей, поскольку административно-территориальная граница между волостью Алутагузе и городом Кохтла-Ярве делит пополам историческую деревню Эреда. Автомобильная дорога, расположенная на этой территории, сейчас принадлежит городу Кохтла-Ярве, однако ее обслуживанием занимается волость Алутагузе.

- Горсобрание Кохтла-Ярве придерживается мнения, что предложение по частичному изменению границ конструктивно, и город Кохтла-Ярве готов к дальнейшим переговорам с представителями волости Алутагузе, в ходе которых следует уточнить детали. Важно, чтобы процесс изменения границ проходил для жителей незаметно и качество публичных услуг не снизилось, - подтвердил председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец.