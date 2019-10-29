Вт, 29.10.2019
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Миллионы противникам независимой Эстонии

Николай Захаров говорит, что в свои 77 лет взглядов не изменил и верит, что левые возьмут в мире власть.

ФОТО: Социальные сети

У отмечающего в канун Рождества свое 78-летие Николая Захарова, являвшегося в свое время в Кохтла-Ярве лидером компартии и ведущей фигурой Интердвижения, есть повод держать кулаки за процветание независимого эстонского государства. Ведь от этого процветания зависит, насколько следующей весной повысится его ежемесячная спецпенсия депутата Верховного Совета, которая сейчас составляет 3006 евро 75 центов.

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Захаров относится к тем живущим ныне членам Верховного Совета (их осталось около пары десятков), кто 20 августа 1991 года не голосовал за восстановление независимости Эстонии, но кому эстонские налогоплательщики до сих пор платят спецпенсию депутата Верховного Совета. Она равна 75 процентам нынешней зарплаты рядового члена Рийгикогу в размере 4009 евро. Каждый год 1 апреля эта сумма повышается в соответствии с поступлением социального налога и индексом потребительских цен в Эстонии.

По данным канцелярии Рийгикогу, в период с 1996 по 2017 год на выплату спецпенсий семи здравствующим ныне, избранным от Ида-Вирумаа членам Верховного Совета (ВС), не голосовавшим за независимость Эстонии, было истрачено около 2,5 миллиона евро. Этими депутатами были наряду с Николаем Захаровым Владимир Кузнецов, Анатолий Новохатский, Павел Григорьев, Виктор Андреев, Виталий Меньшиков и Николай Золин.

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