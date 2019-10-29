Миллионы противникам независимой Эстонии

У отмечающего в канун Рождества свое 78-летие Николая Захарова, являвшегося в свое время в Кохтла-Ярве лидером компартии и ведущей фигурой Интердвижения, есть повод держать кулаки за процветание независимого эстонского государства. Ведь от этого процветания зависит, насколько следующей весной повысится его ежемесячная спецпенсия депутата Верховного Совета, которая сейчас составляет 3006 евро 75 центов.
Захаров относится к тем живущим ныне членам Верховного Совета (их осталось около пары десятков), кто 20 августа 1991 года не голосовал за восстановление независимости Эстонии, но кому эстонские налогоплательщики до сих пор платят спецпенсию депутата Верховного Совета. Она равна 75 процентам нынешней зарплаты рядового члена Рийгикогу в размере 4009 евро. Каждый год 1 апреля эта сумма повышается в соответствии с поступлением социального налога и индексом потребительских цен в Эстонии.