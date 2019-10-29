Миллионы противникам независимой Эстонии

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Захаров относится к тем живущим ныне членам Верховного Совета (их осталось около пары десятков), кто 20 августа 1991 года не голосовал за восстановление независимости Эстонии, но кому эстонские налогоплательщики до сих пор платят спецпенсию депутата Верховного Совета. Она равна 75 процентам нынешней зарплаты рядового члена Рийгикогу в размере 4009 евро. Каждый год 1 апреля эта сумма повышается в соответствии с поступлением социального налога и индексом потребительских цен в Эстонии.