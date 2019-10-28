За ложное сообщение об убийстве мужа женщину приговорили к обязательным работам

Вечером 15 октября проживающая в Кохтла-Ярве Ольга (40) позвонила по телефону экстренной помощи 112 и сообщила, что убила своего мужа. Полиция отреагировала на поступившее сообщение, однако выяснилось, что это был ложный вызов. Женщина тем вечером сделала два ложных сообщения по этому телефону.

- С этой женщиной полиция сталкивалась и раньше, и за такие же деяния ее привлекали к ответственности, но, как видно, наказания ожидаемого воздействия не оказали, - сказала ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Ася Малахова.

Ольгу задержали вечером того же дня, и уже на следующий день она предстала перед Вируским уездным судом в рамках производства о проступке.

Суд назначил женщине наказание в виде ареста на десять дней, один из которых она уже отсидела, а также заменил арест девятью часами общественно полезных работ (одному дню ареста соответствует один час работ).