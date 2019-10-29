Перетасовка игроков привела команду из Кохтла-Ярве к постыдному поражению - 0:18

Если в кубковой серии жребий свел нарвский "Транс" с командой из четвертой лиги, то ФК "Ярве" потерпел разгромное поражение от одинакового по силе клуба, выступающего в той же лиге. Хотя таллиннский "Легион", где выступает бывший игрок сборной Эстонии Андрей Сидоренков из Силламяэ, очень силен и на следующий год, несомненно, войдет в лигу мастеров, то еще весной этого года "Ярве" смог оказать ему сильное сопротивление: равная игра закончилась со счетом 2:3.

Пошло еще хуже

В субботу уже в течение первых 45 минут мяч восемь раз побывал в воротах ФК "Ярве", и хотя казалось, что хуже уже быть не может, во второй половине встречи игра совсем расклеилась. Когда за четверть часа до конца игры один из игроков "Ярве" получил травму, то некого было выпустить на поле вместо него, поскольку скамейка запасных была пуста.

Доселе самый крупный счет зафиксирован был в июле, где тот же "Легион" разгромил раквереский "Тарвас" - 9:0, в игре же против команды Кохтла-Ярве этот "рекорд" таллиннцы удвоили. Во второй половине сезона игра у ФК "Ярве" пошла на спад, когда в 16 играх посчастливилось добиться лишь одной победы и двух ничьих, но до субботы им удавалось все-таки избегать такого разгрома.

- Очень стыдно, - прокомментировал президент и тренер ФК "Ярве" Андрей Шкалета, который принял на себя всю ответственность за произошедшее.

Основные игроки выступали за дубль

В субботу в ФК "Ярве" решили провести тактическую перестановку. Поскольку у второй команды "Ярве", выступающей во второй лиге, намечалась серьезная игра с тартуским "Сантосом", тренер направил большую часть представительской команды в дубль, где ведущие игроки проделали хорошую работу, победив со счетом 8:0 и обеспечив второй команде ФК "Ярве" на следующий год место во второй лиге.

Защищать честь представительского клуба в то же время было доверено игрокам дублирующего состава. "Молодые ребята, к сожалению, попали в беду", - подтвердил тренер.

Шкалета добавил, что осенью явно ощущается нехватка игроков в ФК "Ярве". Хотя в начале сезона в переходных списках был длинный ряд имен, то к осени часть игроков вышла из строя. "В любительском футболе, к сожалению, это случается. Комбинирование составов нескольких команд, к сожалению, приводит к таким поражениям, но мы и из этого извлекаем уроки".