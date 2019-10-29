"Эверест" упустил в Нарве победу, но впервые проявил себя по-настоящему

На глазах у почти полутысячи болельщиков в Нарвском ледовом холле молодая команда "Эвереста" преподнесла крупнейший сюрприз хоккейного сезона Эстонии, когда после бросков Максима Чальцева и Тимура Бараева команда из Кохтла-Ярве в последнем периоде вела со счетом 6:3. Это произошло в начале третьего периода после крупной потасовки, когда судьи щедро раздали штрафные минуты обеим командам.

Счет 6:3 держался еще 14 минут, почти десять минут нарвитяне не могли исправить положение. Все произошло в последние пять минут. Сначала две быстрые результативные контратаки, а за 24 секунды до конца игры Александр Сапрыкин сделал счет ничейным.

В дополнительное время один из опытнейших игроков нарвитян Кирилл Ильин забросил победную шайбу, когда "Эверест" играл в меньшинстве.