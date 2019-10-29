Владельцы нарвских кошек и собак недовольны новыми городскими правилами

С вступлением в силу с 2020 года новых правил отменяются старые, принимавшиеся еще в 2003 году и считающиеся устаревшими.

При обсуждении проекта много споров вызывало требование о коротком поводке для собак: "Если длина поводка собаки превышает один метр, то собак средних и крупных пород можно выводить в общественное место только на поводке и в наморднике". Также спорным выглядит обязательство стерилизовать кошек и кастрировать котов по достижении ими годовалого возраста с обтекаемо сформулированными исключениями.

Руководитель крупнейшего в регионе клуба собаководов "Lucky" Татьяна Заморская в комментарии "Северному побережью" отметила, что при составлении новых правил чиновники с ними не советовались. По словам Заморской, клуб направлял комментарии к проекту, рассчитывая на обсуждение за круглым столом, однако этого не произошло.

- Собаководы Нарвы против правила метра поводка, при котором если больше, то плюс намордник, а также против некоторых других нововведений, - резюмировала Заморская.

В составленном членами клуба "Lucky", но не учтенном чиновниками комментарии сказано среди прочего, что для некоторых пород собак намордник может быть опасен для жизни: недостаточная длина морды не позволяет полноценно дышать, особенно в жаркое время года.

Также для собаководов остается непонятным, по каким признакам определяются крупные и средние породы собак. Отмечают: "Разве не известна статистика, что мелкие породы кусаются или агрессируют гораздо чаще, чем крупные, по разным на то причинам?".

"Не должно быть крайностей, и все собаки в городе должны быть на поводке! Его длина - это выбор хозяина, хозяин несет ответственность за все. Если собака нуждается в наморднике, то не важно, какой она породы, - намордник должен быть", - уверены в клубе.

"Перед введением настолько строгих правил наличия намордника хотелось бы услышать неприятную, конечно, статистику покусов в Нарве людей собаками. Данная тема (и возможные причины покусов) не поднималась давно, из чего можно сделать предположение, что данная ситуация в городе под контролем. Тогда по какой причине решено ввести обязательное ношение намордников? Что мы хотим исключить в поведении собак? Почему жители, которые посещают курсы по дрессировке и обеспечивают контроль над своей собакой, должны надевать намордник собаке, чтобы она сходила в туалет, поскольку сделать это на метровом поводке все же трудно?"

Член оппозиционной фракции горсобрания "Наша Нарва" Яна Кондрашова, держащая у себя дома кошку, тоже критически заметила, комментируя новые правила, что работа над ними велась год, но известные организации в процесс не вовлекались: "Не было публичного обсуждения, где могли бы высказаться горожане, волонтеры, ветеринары, представители клубов и заводчиков. Уверена, общими усилиями порядок можно было бы принять в более совершенном виде".