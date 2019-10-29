Владельцы нарвских кошек и собак недовольны новыми городскими правилами

При принятии в Нарвском горсобрании новых правил содержания собак и кошек было сказано, что их разрабатывали юристы и специалисты департамента городского хозяйства, изучившие опыт шести других городов Эстонии. Впрочем, признали, что обязательство стерилизовать кошек и кастрировать котов аналогов не имеет.
С вступлением в силу с 2020 года новых правил отменяются старые, принимавшиеся еще в 2003 году и считающиеся устаревшими.
При обсуждении проекта много споров вызывало требование о коротком поводке для собак: "Если длина поводка собаки превышает один метр, то собак средних и крупных пород можно выводить в общественное место только на поводке и в наморднике". Также спорным выглядит обязательство стерилизовать кошек и кастрировать котов по достижении ими годовалого возраста с обтекаемо сформулированными исключениями.
Руководитель крупнейшего в регионе клуба собаководов "Lucky" Татьяна Заморская в комментарии "Северному побережью" отметила, что при составлении новых правил чиновники с ними не советовались. По словам Заморской, клуб направлял комментарии к проекту, рассчитывая на обсуждение за круглым столом, однако этого не произошло.
- Собаководы Нарвы против правила метра поводка, при котором если больше, то плюс намордник, а также против некоторых других нововведений, - резюмировала Заморская.
В составленном членами клуба "Lucky", но не учтенном чиновниками комментарии сказано среди прочего, что для некоторых пород собак намордник может быть опасен для жизни: недостаточная длина морды не позволяет полноценно дышать, особенно в жаркое время года.
Также для собаководов остается непонятным, по каким признакам определяются крупные и средние породы собак. Отмечают: "Разве не известна статистика, что мелкие породы кусаются или агрессируют гораздо чаще, чем крупные, по разным на то причинам?".
"Не должно быть крайностей, и все собаки в городе должны быть на поводке! Его длина - это выбор хозяина, хозяин несет ответственность за все. Если собака нуждается в наморднике, то не важно, какой она породы, - намордник должен быть", - уверены в клубе.
"Перед введением настолько строгих правил наличия намордника хотелось бы услышать неприятную, конечно, статистику покусов в Нарве людей собаками. Данная тема (и возможные причины покусов) не поднималась давно, из чего можно сделать предположение, что данная ситуация в городе под контролем. Тогда по какой причине решено ввести обязательное ношение намордников? Что мы хотим исключить в поведении собак? Почему жители, которые посещают курсы по дрессировке и обеспечивают контроль над своей собакой, должны надевать намордник собаке, чтобы она сходила в туалет, поскольку сделать это на метровом поводке все же трудно?"
Член оппозиционной фракции горсобрания "Наша Нарва" Яна Кондрашова, держащая у себя дома кошку, тоже критически заметила, комментируя новые правила, что работа над ними велась год, но известные организации в процесс не вовлекались: "Не было публичного обсуждения, где могли бы высказаться горожане, волонтеры, ветеринары, представители клубов и заводчиков. Уверена, общими усилиями порядок можно было бы принять в более совершенном виде".
- Считаю, что за год можно было создать необходимые условия: провести поставки и акции по чипированию домашних животных, стерилизации животных, инфокампании для населения. Это позволило бы охватить наиболее незащищенную и неинформированную часть населения с маленьким доходом - пожилых людей. Безусловно, вызывает вопросы и обязательная стерилизация, моральная сторона этого дела. Тут предусмотрен индивидуальный подход, то есть на решение специалиста департамента ложится ответственность за принятие решения по санкциям к конкретному владельцу каждого домашнего животного, - прокомментировала Кондрашова.
По ее мнению, главным вопросом остается контроль за исполнением. Например, каким образом будет осуществляться проверка чипов у домашних животных, факт стерилизации и т.д.
- Одновременно с составлением свода правил для владельцев домашних животных можно и нужно было провести подготовительные работы и создать условия для их выполнения. На сегодня конкретных планов и сроков создания таких условий нет, средств в бюджете - тоже, - заключила Кондрашова.
Некоторые положения новых правил
- Содержание собаки или кошки не должно беспокоить других животных или людей, создавать им угрозу или причинять ущерб.
- Владелец животного обязан соблюдать санитарные требования и требования гигиены, в том числе убирать за ним экскременты.
- Собаку или кошку можно выводить в общественное место на поводке или в средстве для переноски, которое не представляет опасности для ее здоровья и из которого самовольно не выбраться.
- Если длина поводка превышает один метр, то собак средних и крупных пород можно выводить в общественное место только на поводке и в наморднике.
- Собаку можно освободить в общественном месте от прогулочного поводка или выпустить из средства для переноски только на площадках для выгула собак.
- Содержащиеся в Нарве собаки или кошки должны иметь микрочип, поставленный ветеринаром, и быть зарегистрированы в общегосударственном регистре домашних животных.
- Владелец должен стерилизовать/кастрировать кошку/кота по достижении ими возраста один год. Исключения: если животное зарегистрировано в объединении владельцев породистых кошек, если процедура противопоказана животному по здоровью, если животное находится во временном приюте, есть иные уважительные причины.
- Владельцы животных должны по требованию компетентного официального учреждения представить документы, подтверждающие соблюдение правил, - номер чипа, справку о стерилизации/кастрации животного.