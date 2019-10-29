Стартапы Ида-Вирумаа уверенно занимают свою нишу на местном рынке

Предпринимательству Ида-Вирумаа нужно больше решительности, чтобы развиваться и меняться. Местные предприятия умеют противостоять кризисам, но во все быстрее меняющемся мире им необходимы новые знания, смелость и поддержка, особенно вначале, чтобы уметь преодолевать любые трудности. Желание быть успешным и способствовать развитию местного предпринимательства возникает внутри предприятия.
Предпринимательство в Ида-Вирумаа довольно многогранно и за последние годы совершило огромный шаг в развитии. Однако отставание от остальной Эстонии, как в количестве предприятий, так и в их обороте, довольно заметно. Причины можно найти в прошлом, когда предприятия были вынуждены противостоять различным внешним факторам. За последнее десятилетие на предпринимательство влияло очень многое: геополитическая ситуация, экономические кризисы, мировые цены на сырье и т.д. Огромное влияние на развитие предпринимательства оказали большие промышленные компании - малые предприятия зависят от деятельности гигантов, зачастую являясь их субподрядчиками. Давление оказывают также глобализация и связанное с ней перемещение производства в другие страны, а также процессы дигитализации производства и сопряженное с ними изменение трудозанятости.
Если попросить человека неместного назвать предприятие в Ида-Вирумаа, то, скорее всего, он тут же подумает о тяжелой промышленности, а перед глазами возникнут шахты, электростанции и производственные здания. О них говорится больше, о них знают больше. Это понятно. Но в Ида-Вирумаа также много малых предприятий и некоммерческих объединений, у которых огромный потенциал. Например, статистика показывает, что микропредприятия (1-9 человек) образуют 93% всех нарвских предприятий, по состоянию на март этого года в Нарве зарегистрировано 4215 таких предприятий. Крупных же предприятий (больше 250 работников), напротив, всего 0,1%. Чего же нам не хватает?
Я уверена в том, что сегодня нам не хватает стабильной среды предпринимательства, а также знаний о преодолении кризисов и умения плавно проходить все этапы развития. Здесь важно иметь навыки, чтобы организовывать свою деятельность так, чтобы быть конкурентоспособным за пределами региона. Даже микропредприятия должны понять, что наше поле деятельности не ограничивается уездом или государством. При правильном подходе и желании можно выйти и на мировой уровень.
Конечно, здесь в регионе у нас есть преимущество домашней, знакомой ситуации, однако не стоит забывать, что будет появляться все больше предпринимателей извне, которые создадут жесткую конкуренцию. Наши сегодняшние металлообрабатывающие и швейные предприятия уже почувствовали это на себе. Когда есть клиенты, заказы, довольно хороший оборот, самым опасным может оказаться ощущение, что ничего не надо менять. Стоит всегда помнить: чтобы быть конкурентоспособным, необходимо постоянное развитие.
Первый шаг на пути к успеху и в жизни, и в бизнесе - это смелость и умение меняться. Даже в условиях турбулентности, большой неопределенности, некоторой зависимости от крупных предприятий - всегда можно найти точки опоры для роста. Поэтому иногда для начала нужно изменить образ бизнес-мышления - это то, что мы всегда в силах сделать сами. Для сохранения своего бизнеса в строю необходимо очень хорошо понимать, зачем вашим клиентам нужен ваш товар или услуга - и это совсем не свойство или действие товара/услуги, это ценность для клиента. Очень иллюстративна здесь цитата известного автора учебников по программированию Кати Сиерра: "Upgrade your user, not your product. Don"t build better cameras - build better photographers" ("Совершенствуй своего пользователя, а не продукт. Не создавай лучшие фотоаппараты - создавай лучших фотографов"). Прежде всего мы должны инвестировать в людей, а для этого и сами быть готовы к развитию.
Лично я твердо убеждена, что самое главное - это возможность развиваться и получать современные знания в родном регионе. Чем быстрее местные предприниматели научатся использовать инструменты сервис-дизайна для создания своих продуктов или услуг, тем эффективнее они смогут работать и быть конкурентоспособными на рынке. Проходящий в конце октября в нарвском творческом инкубаторе бесплатный мастер-класс по сервис-дизайну поможет предприимчивым местным жителям найти ответы на самые актуальные вопросы в этой сфере.
Местные предприятия умеют противостоять кризисам, но во все быстрее меняющемся мире им необходимы новые знания, смелость и поддержка, особенно вначале, чтобы уметь преодолевать любые трудности.
Очень приятно видеть, что способствующие развитию бизнеса мастерские, мастер-классы, семинары и инкубаторы становятся все более доступными для местных предпринимателей, а учебные мероприятия не только в Таллинне и Тарту проходят, но и двигаются в сторону востока. Они помогают превратить теорию в практику.
В то же время мы должны и сами создавать примеры для подражания и поддерживать своих - искать возможность сотрудничества, а не считать себя конкурентами на очень малом местном рынке. Начинающие предприниматели и стартапы Ида-Вирумаа уверенно занимают свою нишу на местном рынке, привносят разнообразие, и я уверена, что уже в ближайшем будущем у нас будет множество историй успеха местных предпринимателей. Работу для поддержки развивающегося бизнеса проводят и Ида-Вируский центр предпринимательства, и колледжи, а с недавнего времени и такие организации, как "Startup Estonia" и теперь уже обладающий своими помещениями творческий инкубатор "OBJEKT".
Именно последовательность и совместная работа - определяющие термины следующих нескольких лет. Местная система поддержки предпринимателей может и должна содействовать развитию местных предприятий, отвечать на возникающие вопросы, помогать находить решения и быть в непрерывном диалоге с предпринимателями. Потенциал огромен, а это значит, что умные, амбициозные и предприимчивые люди и есть двигатель прогресса в Ида-Вирумаа.