Стартапы Ида-Вирумаа уверенно занимают свою нишу на местном рынке

Первый шаг на пути к успеху и в жизни, и в бизнесе - это смелость и умение меняться. Даже в условиях турбулентности, большой неопределенности, некоторой зависимости от крупных предприятий - всегда можно найти точки опоры для роста. Поэтому иногда для начала нужно изменить образ бизнес-мышления - это то, что мы всегда в силах сделать сами. Для сохранения своего бизнеса в строю необходимо очень хорошо понимать, зачем вашим клиентам нужен ваш товар или услуга - и это совсем не свойство или действие товара/услуги, это ценность для клиента. Очень иллюстративна здесь цитата известного автора учебников по программированию Кати Сиерра: "Upgrade your user, not your product. Don"t build better cameras - build better photographers" ("Совершенствуй своего пользователя, а не продукт. Не создавай лучшие фотоаппараты - создавай лучших фотографов"). Прежде всего мы должны инвестировать в людей, а для этого и сами быть готовы к развитию.