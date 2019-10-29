Стартапы Ида-Вирумаа уверенно занимают свою нишу на местном рынке

Предпринимательство в Ида-Вирумаа довольно многогранно и за последние годы совершило огромный шаг в развитии. Однако отставание от остальной Эстонии, как в количестве предприятий, так и в их обороте, довольно заметно. Причины можно найти в прошлом, когда предприятия были вынуждены противостоять различным внешним факторам. За последнее десятилетие на предпринимательство влияло очень многое: геополитическая ситуация, экономические кризисы, мировые цены на сырье и т.д. Огромное влияние на развитие предпринимательства оказали большие промышленные компании - малые предприятия зависят от деятельности гигантов, зачастую являясь их субподрядчиками. Давление оказывают также глобализация и связанное с ней перемещение производства в другие страны, а также процессы дигитализации производства и сопряженное с ними изменение трудозанятости.

Если попросить человека неместного назвать предприятие в Ида-Вирумаа, то, скорее всего, он тут же подумает о тяжелой промышленности, а перед глазами возникнут шахты, электростанции и производственные здания. О них говорится больше, о них знают больше. Это понятно. Но в Ида-Вирумаа также много малых предприятий и некоммерческих объединений, у которых огромный потенциал. Например, статистика показывает, что микропредприятия (1-9 человек) образуют 93% всех нарвских предприятий, по состоянию на март этого года в Нарве зарегистрировано 4215 таких предприятий. Крупных же предприятий (больше 250 работников), напротив, всего 0,1%. Чего же нам не хватает?

Я уверена в том, что сегодня нам не хватает стабильной среды предпринимательства, а также знаний о преодолении кризисов и умения плавно проходить все этапы развития. Здесь важно иметь навыки, чтобы организовывать свою деятельность так, чтобы быть конкурентоспособным за пределами региона. Даже микропредприятия должны понять, что наше поле деятельности не ограничивается уездом или государством. При правильном подходе и желании можно выйти и на мировой уровень.

Конечно, здесь в регионе у нас есть преимущество домашней, знакомой ситуации, однако не стоит забывать, что будет появляться все больше предпринимателей извне, которые создадут жесткую конкуренцию. Наши сегодняшние металлообрабатывающие и швейные предприятия уже почувствовали это на себе. Когда есть клиенты, заказы, довольно хороший оборот, самым опасным может оказаться ощущение, что ничего не надо менять. Стоит всегда помнить: чтобы быть конкурентоспособным, необходимо постоянное развитие.