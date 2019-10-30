Перебравшемуся в Таллинн Лухалайду дома высказали недоверие

Согласно заявлению, зачитанному вице-председателем горсобрания Инге Мушкиной, в вину Вейкко Лухалайду ставится то, что, не заручившись поддержкой коллег, он возглавил Эстонский союз городов и волостей, по этой причине переехал в Таллинн, оттуда плохо руководит самоуправлением и не ведет нормальный прием граждан.

Лухалайд для "Северного побережья" прокомментировал происходящее словами: "Люди не учатся, люди сотрудничать не хотят".

В сентябре Лухалайд сам говорил о готовности уйти в отставку. Сегодня он считает, что речь идет об обмане со стороны партнеров: мол, если даже лично он не подходит членам фракции избирательного союза "Общий дом", то они даже не обсудили иную кандидатуру от Центристской партии на должность председателя.

- Пускай тогда продолжают без нас, - Лухалайд констатировал распад коалиции двух фракций.

В подавшей заявление о недоверии фракции "Общий дом" на сегодня девять из всего 17 членов Нарва-Йыэсууского горсобрания, так что заявление о недоверии наверняка получит поддержку. Голосование пройдет на следующем заседании - его дата не назначена, но обычно заседают в последнюю среду каждого месяца.

Член малочисленной оппозиционной фракции "Вместе вперед" Татьяна Пагаева сказала, что она никак не будет голосовать.