Дни украинской культуры посвятили открытию музея

Музей украинской культуры получил официальный статус более двух лет назад, но у его создателей ушло много времени на поиск подходящего помещения, а позже на ремонт комнат и оформление экспозиций. Теперь почти все готово, и уже в субботу, 2 ноября, состоится торжественное открытие музея, на которое пригласили много гостей, в том числе зарубежных, и приурочили к этому событию Дни украинской культуры в Ида-Вирумаа.

- Открытие музея является очень важным событием в жизни украинского общества Эстонии, - считает хозяйка музея и руководитель землячества "Два кольори" Татьяна Ивушкина. - На его создание ушли годы, собрано более 1000 экспонатов, представляющих украинскую народную культуру. В Эстонии проживает много украинцев, активно действуют землячества и у всех имеются коллекции предметов национальной культуры, однако ни одного музея украинской культуры в стране не было. Поэтому я поставила себе цель, чтобы именно в шахтерском городе, где сама живу, появился полноценный музей украинской культуры, чтобы к нам приходили и приезжали все, кто желает прикоснуться к истории и культуре интересной, яркой и самобытной страны.

На праздник ждут дальних гостей: из Запорожья приедет Валентина Мелай - мастер художественной вышивки, мастерица петриковской росписи Наталия Рыбак приехала из Петриковки, а ансамбль народной песни и бытового танца ''Оксамит'' под руководством заслуженного деятеля культуры Украины Ларисы Купчинской - это визитная карточка города Запорожье и один из лучших ансамблей Украины.