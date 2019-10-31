Обрывом Пяйте можно будет любоваться с платформы

Мечта известного ида-вируского гида-натуралиста и петролога Энна Кяйсса о платформе на обрыве Пяйте может в будущем году исполниться, если Тойлаская волость осуществит соответствующий проект. Это очень порадовало бы также любителей природы и фотосъемки, рискующих там сейчас жизнью в погоне за чудесными видами.
Между Вока и Силламяэ находится обнажение одного из самых представительных участков Балтийского глинта - обрыв Пяйте 41-метровой высоты, - для охраны которого создан ландшафтный заповедник Пяйте.
Достоин платформы
По оценке фотографирующего природоведа Энна Кяйсса, обрыв Пяйте достоин собственной платформы.
"Например, в Валасте глинт с берега толком не увидишь - лес мешает. Пяйте тем и отличается, что там обрыв виден и при прогулке по берегу моря, но добраться туда сейчас почти невозможно. А на самый край глинта выходить страшно, ведь он может быть снизу пустым. Так что можно вместе с краем упасть вниз. Я вывесил в Facebook снимки мест, где дерновина держится наверху только за счет корней кустов, а снизу уже и камни обвалились".
Поскольку в Валасте перед строительством новых лестниц сносили старую платформу, Кяйсс предложил перенести ее в Пяйте.
"Сейчас в моде повторное использование. Я предложил поднять платформу мощными кранами и установить ее в Пяйте таким образом, чтобы она на пару метров выступала за край обрыва и позволяла взглянуть на глинт со стороны. Тойлаский волостной советник по развитию Мехис Луус сказал тогда, мол, мы построим для тебя и друзей новую платформу, - посмеивается Кяйсс.
Пяйте является любимым местом Кяйсса для фотографирования: "Когда закончилась ерунда с пограничной зоной, я сделал снизу и сверху роскошные снимки, о которых потом спрашивали, где это я снял. На глинте было три выступа, но один, с которого я раньше фотографировал, уже обвалился. Край глинта реально опасен, и ты почти нигде не получишь там снимка среза обнажения".
ЭНН КЯЙСС:
Обрыв Пяйте - мое любимое место для фотосъемки.
Когда в Пяйте платформа появится, Энн Кяйсс готов выполнить также данное Мехису Луусу обещание - сделать инфотабло, на котором будут отмечены все пласты глинта и их возраст. Тогда посетители получат лучший обзор того, в каком пласте содержится, например, уран, а в каком - фосфорит, а также какому пласту 430 миллионов лет, а какому полмиллиарда.
Гарантия безопасности
Мехис Луус подтвердил, что волость займется проектированием пяйтеской платформы в следующем году. Стоимость проекта - 75000 евро.
Пяйтеская платформа упомянута в программе деятельности уездной стратегии развития и для ее создания можно просить поддержки у государства в рамках программы МАТА, то есть в рамках меры по поддержке уездных стратегий развития. Собственное участие учтено в волостном бюджете следующего года.
"Мы ухватились за идею Энна Кяйсса, что с обрыва Пяйте можно осматривать обнажение, ведь там нет лесного пояса и обрыв виден лучше всего. Сейчас люди, забираясь туда, ставят свою жизнь под угрозу. Со смотровой платформой можно создать еще одно привлекательное место для обозрения глинта. И это будет еще одной причиной для приезда на глинт, - сказал Луус. - Самая большая проблема в том, что нам придется иметь дело с целевым защитным поясом, ведь сейчас строительная деятельность там запрещена. Вместе с Департаментом окружающей среды надо будет найти золотую середину, какая платформа туда подошла бы.
По словам Лууса, можно взвесить вариант строительства смотровой платформы с использованием имеющейся пяйтеской прожекторной вышки, на которую целевой защитный пояс не распространяется: "Но думаю, что строительство на базе здания оказалось бы большей инвестицией, чем установка на глинте изготовленной на заводе металлической конструкции".
Появление смотровой платформы предполагает также создание стоянки. Продумать надо также обеспечение безопасности. "Такие же предупреждающие об опасности указатели и табло, которые волость установила вместе с RMK в Валасте, нужно будет установить в Пяйте. Вероятно, немного придется огородить также территорию у смотровой платформы, чтобы люди не пытались с риском для жизни лезть в обход", - сказал Луус.