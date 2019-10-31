Обрывом Пяйте можно будет любоваться с платформы

Между Вока и Силламяэ находится обнажение одного из самых представительных участков Балтийского глинта - обрыв Пяйте 41-метровой высоты, - для охраны которого создан ландшафтный заповедник Пяйте.

Достоин платформы

По оценке фотографирующего природоведа Энна Кяйсса, обрыв Пяйте достоин собственной платформы.

"Например, в Валасте глинт с берега толком не увидишь - лес мешает. Пяйте тем и отличается, что там обрыв виден и при прогулке по берегу моря, но добраться туда сейчас почти невозможно. А на самый край глинта выходить страшно, ведь он может быть снизу пустым. Так что можно вместе с краем упасть вниз. Я вывесил в Facebook снимки мест, где дерновина держится наверху только за счет корней кустов, а снизу уже и камни обвалились".

Поскольку в Валасте перед строительством новых лестниц сносили старую платформу, Кяйсс предложил перенести ее в Пяйте.

"Сейчас в моде повторное использование. Я предложил поднять платформу мощными кранами и установить ее в Пяйте таким образом, чтобы она на пару метров выступала за край обрыва и позволяла взглянуть на глинт со стороны. Тойлаский волостной советник по развитию Мехис Луус сказал тогда, мол, мы построим для тебя и друзей новую платформу, - посмеивается Кяйсс.

Пяйте является любимым местом Кяйсса для фотографирования: "Когда закончилась ерунда с пограничной зоной, я сделал снизу и сверху роскошные снимки, о которых потом спрашивали, где это я снял. На глинте было три выступа, но один, с которого я раньше фотографировал, уже обвалился. Край глинта реально опасен, и ты почти нигде не получишь там снимка среза обнажения".

ЭНН КЯЙСС: Обрыв Пяйте - мое любимое место для фотосъемки.

Когда в Пяйте платформа появится, Энн Кяйсс готов выполнить также данное Мехису Луусу обещание - сделать инфотабло, на котором будут отмечены все пласты глинта и их возраст. Тогда посетители получат лучший обзор того, в каком пласте содержится, например, уран, а в каком - фосфорит, а также какому пласту 430 миллионов лет, а какому полмиллиарда.

Гарантия безопасности

Мехис Луус подтвердил, что волость займется проектированием пяйтеской платформы в следующем году. Стоимость проекта - 75000 евро.

Пяйтеская платформа упомянута в программе деятельности уездной стратегии развития и для ее создания можно просить поддержки у государства в рамках программы МАТА, то есть в рамках меры по поддержке уездных стратегий развития. Собственное участие учтено в волостном бюджете следующего года.

"Мы ухватились за идею Энна Кяйсса, что с обрыва Пяйте можно осматривать обнажение, ведь там нет лесного пояса и обрыв виден лучше всего. Сейчас люди, забираясь туда, ставят свою жизнь под угрозу. Со смотровой платформой можно создать еще одно привлекательное место для обозрения глинта. И это будет еще одной причиной для приезда на глинт, - сказал Луус. - Самая большая проблема в том, что нам придется иметь дело с целевым защитным поясом, ведь сейчас строительная деятельность там запрещена. Вместе с Департаментом окружающей среды надо будет найти золотую середину, какая платформа туда подошла бы.

По словам Лууса, можно взвесить вариант строительства смотровой платформы с использованием имеющейся пяйтеской прожекторной вышки, на которую целевой защитный пояс не распространяется: "Но думаю, что строительство на базе здания оказалось бы большей инвестицией, чем установка на глинте изготовленной на заводе металлической конструкции".