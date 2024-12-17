Рынок купли-продажи квартир в Эстонии во второй половине года заметно оживился. Основной толчок дала активность на вторичном рынке, а цены на недвижимость оставались на прежнем уровне.
Рынок недвижимости во втором полугодии заметно оживился
Самыми активными месяцами года по количеству сделок купли-продажи недвижимости стали октябрь и ноябрь, однако рынок начал оживать еще летом, сообщила во вторник "Актуальная камера", передает rus.err.
"Количество сделок за последние три месяца значительно выросло по сравнению с прошлым годом, но если посмотреть на общие цифры за год, то, похоже, у нас будет примерно такое же количество, как и год назад. Последние три месяца были отличными - в ноябре количество сделок увеличилось на 8%. Вторичный рынок стал гораздо более активным", - сказала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.