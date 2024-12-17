Рынок недвижимости во втором полугодии заметно оживился

"Количество сделок за последние три месяца значительно выросло по сравнению с прошлым годом, но если посмотреть на общие цифры за год, то, похоже, у нас будет примерно такое же количество, как и год назад. Последние три месяца были отличными - в ноябре количество сделок увеличилось на 8%. Вторичный рынок стал гораздо более активным", - сказала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.