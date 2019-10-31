Коллектив Кохтла-Ныммеского народного дома отказывается выезжать из здания

Сейчас помещениями Кохтла-Ныммеского народного дома пользуются девять кружков по интересам, также в нем располагается молодежный центр, проводятся киносеансы и концерты. Однако волость находит, что дом недоиспользуется.

Большинство руководителей кружков Кохтла-Ныммеского народного дома находят, что если волость все же решит закрыть здание народного дома и перевести деятельность по интересам в школу, то они прекратят свою деятельность в Кохтла-Нымме, поскольку переезд в школьное здание для них неприемлем.