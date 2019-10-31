Коллектив Кохтла-Ныммеского народного дома отказывается выезжать из здания

Большинство руководителей кружков Кохтла-Ныммеского народного дома находят, что если волость все же решит закрыть здание народного дома и перевести деятельность по интересам в школу, то они прекратят свою деятельность в Кохтла-Нымме, поскольку переезд в школьное здание для них неприемлем.
- Я наверняка закончу тут свою деятельность, я ни при каких условиях не перейду со своими танцевальными группами в здание школы, - сказала заслуженный руководитель коллективов народного танца Урве Кильк, руководящая в Кохтла-Ныммеском народном доме женской группой и группой бабушек.