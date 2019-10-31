ПЕРЕДОВИЦА: Бесполезная сцена

На их строительство деньги нарвских налогоплательщиков не тратились, и в случае обоих зданий отношение нарвских властей было, мягко говоря, странным.

Воевавший против здания колледжа бывший председатель Нарвского горсобрания и многолетний член Рийгикогу Михаил Стальнухин публично объявил, что его ноги в этом доме не будет.

Театральный центр "Свободная сцена" возник в Нарве в результате сотрудничества частного капитала и эстонских налогоплательщиков. Нарва, по сути не затратив своих денег, получила себе театральный дом с современным оснащением и техникой, который можно использовать к тому же для проведения концертов, конференций и прочих мероприятий, а вся эта деятельность побуждает посещать Нарву людей, у которых поводов для этого раньше не имелось.

Яснее ясного, что такого рода учреждение - это не ресторан фастфуда и не авторемонтная мастерская, чтобы управляться самостоятельно лишь на доходы от аренды и продажи билетов.

Если бы наличие такого центра было для Нарвы важно, то и собственный вклад города в покрытие его расходов был бы естественным. Однако упорство города по этой части указывает, скорее, на то, что у большинства местных депутатов сложилось мнение, что для их избирателей "Свободная сцена" - нечто вроде шлепнувшегося в Нарве НЛО, и им совершенно без разницы, существует она или нет.