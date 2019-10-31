ОДИН ВОПРОС: Почему часть учащихся уже покинула Кохтла-Ярвескую гимназию?

После первых школьных каникул только что открывшуюся Кохтла-Ярвескую государственную гимназию уже покинули 26 учеников.
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик АГУР:
- Если пришедшие в 11-й и 12-й классы доселе учились по системе 60/40, то есть 60 процентов обучения шло на эстонском, а сорок на русском языке, то здесь эти учащиеся так и продолжают учиться таким же образом, но здесь они действительно на 60 процентов учатся на эстонском языке. К сожалению, они оказались не совсем готовы к этому, не было проделано предварительной работы. По бумагам они знают эстонский, а в действительности - нет.
Если же говорить о школьной культуре, то не нравятся наши требования. Не нравятся простейшие вещи, как, например, то, что в школьной столовой нужно пользоваться ножом и вилкой. Мы действительно требуем это, так как если это обычное жаркое, то одной лишь вилкой не обойтись. Во-вторых, мы требуем корректной одежды, поскольку это создает академическую среду. (ERR)