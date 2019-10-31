ОДИН ВОПРОС: Почему часть учащихся уже покинула Кохтла-Ярвескую гимназию?

- Если пришедшие в 11-й и 12-й классы доселе учились по системе 60/40, то есть 60 процентов обучения шло на эстонском, а сорок на русском языке, то здесь эти учащиеся так и продолжают учиться таким же образом, но здесь они действительно на 60 процентов учатся на эстонском языке. К сожалению, они оказались не совсем готовы к этому, не было проделано предварительной работы. По бумагам они знают эстонский, а в действительности - нет.