Миллиард евро для Ида-Вирумаа

Около года назад на проходившей в Кохтла-Ярве конференции по вопросам использования сланца ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо сказал, что у эстонского государства должны быть более амбициозные планы относительно развития высшего образования в Ида-Вирумаа.

Он имел в виду, что если однажды все-таки родится долговременный стратегический план развития Вирумаа, на финансирование которого в течение десяти лет будет выделен миллиард евро, то как вузы Эстонии, так и международные университеты могли бы объединить свои усилия для создания чего-то действительно масштабного, что могло бы оказать мощное воздействие на развитие всего региона. "Не смешите вы людей тремя миллионами, которые не решают дело, потратьте их на что-то другое", - высказал он свое мнение об объемах правительственной программы по развитию Ида-Вирумаа, которая нынче может и увеличиться на пару миллионов.

Тогда Аавиксоо заявил "СП", что технический университет очень заинтересован в сильном колледже в Вирумаа. Для достижения этой цели следует повысить академическое содержание и возможности, но это недостижимо лишь за счет внутренних ресурсов университета. "Сейчас мы этим занимаемся как бы на скорую руку, три года так еще можно продолжать, но 25 лет - точно нет".

Руководство Тартуского университета отправило в этом году министерствам уже второе тревожное обращение, в котором просит в бюджет следующего года для содержания Нарвского колледжа включить дополнительно полмиллиона евро. В качестве аргумента приводят то, что обучение вдали от базового университета носит затратный характер, а ведь колледжи обязаны играть роль и в деле развития местной, региональной жизни. По этой же причине университет просит помощи в размере дополнительных 200 тысяч евро для колледжей в Пярну и Вильянди.

Министр госуправления Яак Ааб нынче в сентябре в зале Рийгикогу говорил, что разделяет финансовую озабоченность колледжей, но не озвучил ни одной мысли о том, что же делать, кроме как "нельзя забывать об этой проблеме, поскольку так потихоньку и дадим колледжам угаснуть". Отсюда можно догадаться, что на запрашиваемый полумиллионный "энергетический батончик", который позволил бы существующим колледжам не сбавляя темпа выстоять на прежнем уровне, тоже не стоит слишком надеяться.

Партия премьер-министра, Центристская, в своей предвыборной программе более года назад обещала поддержать родившуюся идею создания в Нарве ИТ-колледжа имени Пауля Кереса. В коалиционном же договоре об этом ни слова. Слова "колледж" вообще нет ни в главах об образовании, ни в главах о региональной политике.