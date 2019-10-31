Миллиард евро для Ида-Вирумаа

Будет ли центральная власть для поддержки Ида-Вирумаа и дальше из года в год применять методику мелких впрыскиваний, что подобно каплям воды для пожарного у горящего дома, или в конце концов возьмется за реализацию масштабных планов, имеющих весомый и долгосрочный характер?
Около года назад на проходившей в Кохтла-Ярве конференции по вопросам использования сланца ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо сказал, что у эстонского государства должны быть более амбициозные планы относительно развития высшего образования в Ида-Вирумаа.
Он имел в виду, что если однажды все-таки родится долговременный стратегический план развития Вирумаа, на финансирование которого в течение десяти лет будет выделен миллиард евро, то как вузы Эстонии, так и международные университеты могли бы объединить свои усилия для создания чего-то действительно масштабного, что могло бы оказать мощное воздействие на развитие всего региона. "Не смешите вы людей тремя миллионами, которые не решают дело, потратьте их на что-то другое", - высказал он свое мнение об объемах правительственной программы по развитию Ида-Вирумаа, которая нынче может и увеличиться на пару миллионов.
Тогда Аавиксоо заявил "СП", что технический университет очень заинтересован в сильном колледже в Вирумаа. Для достижения этой цели следует повысить академическое содержание и возможности, но это недостижимо лишь за счет внутренних ресурсов университета. "Сейчас мы этим занимаемся как бы на скорую руку, три года так еще можно продолжать, но 25 лет - точно нет".
Руководство Тартуского университета отправило в этом году министерствам уже второе тревожное обращение, в котором просит в бюджет следующего года для содержания Нарвского колледжа включить дополнительно полмиллиона евро. В качестве аргумента приводят то, что обучение вдали от базового университета носит затратный характер, а ведь колледжи обязаны играть роль и в деле развития местной, региональной жизни. По этой же причине университет просит помощи в размере дополнительных 200 тысяч евро для колледжей в Пярну и Вильянди.
Министр госуправления Яак Ааб нынче в сентябре в зале Рийгикогу говорил, что разделяет финансовую озабоченность колледжей, но не озвучил ни одной мысли о том, что же делать, кроме как "нельзя забывать об этой проблеме, поскольку так потихоньку и дадим колледжам угаснуть". Отсюда можно догадаться, что на запрашиваемый полумиллионный "энергетический батончик", который позволил бы существующим колледжам не сбавляя темпа выстоять на прежнем уровне, тоже не стоит слишком надеяться.
Партия премьер-министра, Центристская, в своей предвыборной программе более года назад обещала поддержать родившуюся идею создания в Нарве ИТ-колледжа имени Пауля Кереса. В коалиционном же договоре об этом ни слова. Слова "колледж" вообще нет ни в главах об образовании, ни в главах о региональной политике.
Однако нет ни малейшего сомнения в том, что как в Нарве и Кохтла-Ярве, так и в Вильянди, Хаапсалу или Курессааре колледжи играют очень весомую роль в развитии местной жизни. С колледжами связаны увлеченные преподаватели и местная успешная молодежь. А в Нарве колледж многие годы выступал и как своеобразное посольство Эстонии в одном из крупнейших городов страны, где не особенно слышна эстонская речь.
Если в Эстонии есть понимание, что региональные колледжи нужны, то их, образно говоря, надо снабдить кислородом, а не перекрывать им дыхание.
Региональная политика не означает лишь поддержку жизни на селе или распределение земель, с чем одна из правительственных партий желает выступить. То, сколько людей в будущем будет проживать вне Таллинна и Тарту, в уездах, прежде всего зависит от того, насколько сильны уездные центры и их ближайшее окружение. В Ида-Вирумаа, втором по размерам уезде страны, такими центрами являются Нарва, Йыхви и Кохтла-Ярве.
Местные колледжи являются одной из опор региональной жизни. Конечно, нынче можно учиться в вузе и с помощью интернета. Но само существование вуза и связанных с ним людей оказывает положительное влияние на весь регион. Одним из факторов успешности региональной политики Финляндии среди прочего является и то, что вузы своими структурными подразделениями представлены в самых разных уголках страны.
Если в Эстонии есть понимание, что региональные колледжи нужны, то их, образно говоря, надо снабдить кислородом, а не перекрывать им дыхание. Это оправданно как с точки зрения образования, так и региональной политики.
Относительно Ида-Вирумаа можно сказать, что больший, чем прежде, вклад в развитие высшего образования помог бы наряду с прочим решить многие старые, слабо решаемые проблемы - это и малая занятость предпринимательством, и неважная репутация и жизненная среда, высокий уровень безработицы, недостаточная интеграция и гражданская активность.
Ввиду сказанного год назад Яаком Аавиксоо думается, что Эстонии стоит предпринять в отношении Ида-Вирумаа миллиардный план сроком на десять лет. Если с этим грамотно управиться, то историки когда-то смогут сказать, что это было самым лучшим и большим инвестиционным вложением Эстонии в третьем десятилетии 21-го века.