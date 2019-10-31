Связанное с Нарвским бизнес-парком объединение заявило о банкротстве

Раскинувшийся на 40 гектарах к западу от Нарвы и к северу от шоссе Таллинн - Нарва бизнес-парк развивался при содействии некоммерческого объединения "Вирумааский промпарк". Учредителями последнего были ТОО "Nordland", занимающееся развитием недвижимости и принадлежащее предпринимателю Прийту Коткасу, Вайвараская волость, впоследствии присоединившаяся к городу Нарва-Йыэсуу, а также волостное коммунальное предприятие "KA Vaiko".

Дороги и техносети бизнес-парка были готовы в 2011 году и обошлись в 2,8 миллиона евро, из которых 2,2 миллиона поступили в виде поддержки от Фонда развития предпринимательства (EAS). Однако прошло еще пять лет, прежде чем там реально приобрели участок земли и в январе 2017 года открыли первое предприятие. Первопроходцем стало представительство "Toyota", успешно работающее поныне, но это пока единственный дееспособный клиент.

Бизнес-парк является частью еще большего проекта Прийта Коткаса под общим названием "Будущее Нарвы", в котором идет речь о примерно 350 гектарах земель. Все это сейчас административная территория объединенного Нарва-Йыэсуу.

Как сказано на веб-сайте "Будущего Нарвы", это "комплексное видение новой жилой и бизнес-среды, целью которого является формирование в течение последующих десятков лет в Нарве и Нарва-Йыэсуу жизнеспособного регионального центра". Данное масштабное начинание 2005 года пока в целом ограничилось некоторыми подготовительными работами на местности и публикацией красочных планов новых жилых и коммерческих районов.

Вируский уездный суд в ноябре рассмотрит заявление НКО "Вирумааский промпарк" о банкротстве. Прийт Коткас в комментарии "Северному побережью" объяснил, что данный процесс касается только названного учреждения, которое создавалось вместе с местным самоуправлением для постройки дорог и техносетей при поддержке EAS.

- EAS умудрилось потребовать по каким-то формальным причинам 450 тысяч евро обратно - и это есть главная причина, - объяснил Коткас, назвавший это "дурацкой игрой чиновников".

Второй причиной он назвал то, что государство в свое время при проведении конкурса на поддержку промпарка в Ида-Вирумаа обещало поддержать только один - и им стал как раз "Вирумааский промпарк". Однако потом поддержали целый ряд других, и в результате промпарков стало несколько. "В нашем регионе нет такого спроса на этот продукт", - убежден Коткас.

- У нас было судебное дело, где мы оспаривали требование EAS. Суд решил, что мы неправы, и у правления промпарка просто не осталось другого варианта, кроме как подать заявление о банкротстве, потому что требование существует, а денег нет, ведь некоммерческое объединение даже не предусматривает получения прибыли.

Что касается участия местного самоуправления, то после административной реформы, то есть в 2018 году, город Нарва-Йыэсуу вышел из НКО "Вирумааский промпарк".

Что касается развития земель в будущем, то Прийт Коткас напомнил, что участки недвижимости в собственности не у НКО "Вирумааский промпарк", а у ТОО "Вирумааский технопарк" - еще одного предприятия, также принадлежащего Коткасу.

- Всё развитие и все работы продолжаются, как они шли до сих пор, - заверил предприниматель.

По его словам, клиенты у Нарвского бизнес-парка имеются, но никаких конкретных заключенных договоров и позитивных новостей об этом пока нет.

- Нарва - город у нас такой тихий, и новых заинтересованных лиц маловато. В остальной Эстонии такие парки везде нормально работают, но с Нарвой у нас по какой-то причине чуть другая история. Но надеюсь, что она оживет и активность будет видна, - сказал Коткас.