Руководитель госучреждения и есть государство?

Читаю в газете "Postimees" статью-мнение генерального директора Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каура Каяка "Скандал вокруг парка ветряков в Айду с точки зрения государства" и диву даюсь: в последнее время в Эстонии появилась странная тенденция - руководители ведомств намерены принимать политические решения и управлять государством.
Как руководитель ведомства, Каяк, который в отличие от депутатов местного самоуправления народом не избирался, пытается, наплевав на мнение предпринимателей, граждан, избирателей, лихо проехаться по теме, принизив значимость местных самоуправлений и судебных решений.
Мы мечтаем об Эстонии счастливых людей, где ведомства созданы для людей и предпринимателей Эстонии. Однако, к сожалению, все чаще наблюдаем, что ведомства принимают политические и экономические решения, которые должны оставаться в компетенции правительства, Рийгикогу, самоуправлений и предпринимателей. Политические решения - это вотчина государства и местных самоуправлений, они на это получили народный мандат. Ни один руководитель госведомства не может решать, какие права у государства и местных самоуправлений. Это не руководителю ведомства решать, это политическое решение. Только вот прочли пример с "Eesti Post", где ясно видны противоречия в желаниях министра, ведомства, предпринимателей и народа. К сожалению, таких примеров немало.
Эстония - правовое государство. Если Государственный суд принял решение, что имеется право на строительство парка ветряков в Айду и об их законности нет спора, то и не должно быть после судебного решения никаких споров. С решением о праве на ведение строительства каждый может ознакомиться в регистре строений www.ehr.ee, введя код 220724715, где тут же откроется разрешение №5 на ведение строительства в Айду.
Если бы у чиновников была и личная ответственность, если бы они признавали совершенные ошибки и предъявленные учреждению штрафы платили из своего кармана, как это делают предприниматели и граждане, то, очевидно, не возникла бы сейчас такая ситуация с парком ветряков в Айду.
Оставим эмоции в стороне. У нас все же правовое государство. Если предприниматель разрешение на строительство получил, и, согласно установленным требованиям, предприниматель построил объект, то руководитель ведомства не должен занимать позицию, осуждающую или одобряющую кого-либо, а должен выполнять свои рабочие обязанности. Ни один госчиновник не имеет права принимать решения на основе эмоций, а, как это подобает в правовом государстве, на основании законов. У граждан и у предпринимателей должна быть уверенность в своих правах. Предприниматель и не может знать, какие интересы государственной обороны вдруг могут возникнуть во время реализации проекта. Должна быть проложена красная линия, после которой более нельзя вставлять палки в колеса предпринимателя. Предприниматель может строить и должен строить согласно разрешению на строительство. Если это так, то в чем еще можно обвинять самоуправление и предпринимателя?
Эстония решила двигаться в направлении климатически нейтральной экономики, и объем возобновляемой энергии к 2030 году должен достичь отметки в 50%. Мы не достигнем цели без энергии ветра и солнца. У нас в государстве что, одна рука не знает, что творит другая? Или мы имеем дело с круговой обороной ведомств? У ведомств нет никаких забот: налогоплательщик покроет все судебные расходы и компенсацию за ущерб, а предприниматель, который взял заем для инвестиций, должен изыскивать деньги на судебные тяжбы с ведомствами, помнить о выплатах процентов, не говоря уж об оплате труда рабочей силы и обо всех расходах проекта. Часто, к сожалению, предприниматели просто машут рукой, понимая, что государственный кошелек все равно толще.
Экономику Эстонии развивают предприниматели. Налоги поступают в результате предпринимательской деятельности, и никак иначе. Если государство не выполняет обещания, то расходы нельзя возлагать на предпринимателя, деятельность которого получила одобрение. В ходе делопроизводства о планировании парка ветряков в Айду Министерство обороны уже в 2010 году решило, что радар в Келлавере интегрируется с находящимися рядом радарами Вайндлоо и Валасте, что устранило бы проблему невидимых зон и прочие помехи. Соответствующая глава вписана по требованию министерства в стратегический отчет о воздействии на окружающую среду, и этот отчет - публичный документ.
Политики нынче заняты поиском средств для решения проблемы, чтобы быстро установить дополнительные радары и создать условия для производства возобновляемой энергии в Ида- и Ляэне-Вирумаа. Тем более непонятно, почему один чиновник вопреки всему ищет возможности вставить предпринимателю палки в колеса.
Если бы у чиновников была и личная ответственность, если бы они признавали совершенные ошибки и предъявленные учреждению штрафы платили из своего кармана, как это делают предприниматели и граждане, то, очевидно, не возникла бы сейчас такая ситуация с парком ветряков в Айду.
Каяк зашел уже так далеко, что в своей статье намекает, будто местное самоуправление получило взятку. Если это так, то в правовом государстве руководитель ведомства с подобным заявлением должен бы обратиться в соответствующее учреждение. А поскольку этого не сделано, то мы имеем дело с чистой демагогией. Можно ли обвинять местное самоуправление в том, что предприниматель желает поддержать самоуправление и создать рабочие места? За счет чего будет пополняться база доходов местного самоуправления, если предприниматель не создаст рабочие места? Откуда поступят деньги для зарплаты чиновников?
Разумеется, чиновники должны следить за тем, чтобы все было законно, но если Госсуд принял окончательное решение, то не должны чиновники препятствовать процессу, уверовав в то, что именно они и есть государство. Теперь пришло время найти по возможности быстрое решение проблемам, чтобы энергия ветра стала частью экономики Эстонии, чтобы возникли новые рабочие места, чтобы развивалась местная жизнь в Вирумаа, и мы - наряду с громкими словесами о климатическом нейтралитете - двигались в трудном, но правильном направлении. Мы несем ответственность перед будущими поколениями, поскольку нам другой планеты не дано.