Руководитель госучреждения и есть государство?

Как руководитель ведомства, Каяк, который в отличие от депутатов местного самоуправления народом не избирался, пытается, наплевав на мнение предпринимателей, граждан, избирателей, лихо проехаться по теме, принизив значимость местных самоуправлений и судебных решений.

Мы мечтаем об Эстонии счастливых людей, где ведомства созданы для людей и предпринимателей Эстонии. Однако, к сожалению, все чаще наблюдаем, что ведомства принимают политические и экономические решения, которые должны оставаться в компетенции правительства, Рийгикогу, самоуправлений и предпринимателей. Политические решения - это вотчина государства и местных самоуправлений, они на это получили народный мандат. Ни один руководитель госведомства не может решать, какие права у государства и местных самоуправлений. Это не руководителю ведомства решать, это политическое решение. Только вот прочли пример с "Eesti Post", где ясно видны противоречия в желаниях министра, ведомства, предпринимателей и народа. К сожалению, таких примеров немало.

Эстония - правовое государство. Если Государственный суд принял решение, что имеется право на строительство парка ветряков в Айду и об их законности нет спора, то и не должно быть после судебного решения никаких споров. С решением о праве на ведение строительства каждый может ознакомиться в регистре строений www.ehr.ee, введя код 220724715, где тут же откроется разрешение №5 на ведение строительства в Айду.

Если бы у чиновников была и личная ответственность, если бы они признавали совершенные ошибки и предъявленные учреждению штрафы платили из своего кармана, как это делают предприниматели и граждане, то, очевидно, не возникла бы сейчас такая ситуация с парком ветряков в Айду.

Оставим эмоции в стороне. У нас все же правовое государство. Если предприниматель разрешение на строительство получил, и, согласно установленным требованиям, предприниматель построил объект, то руководитель ведомства не должен занимать позицию, осуждающую или одобряющую кого-либо, а должен выполнять свои рабочие обязанности. Ни один госчиновник не имеет права принимать решения на основе эмоций, а, как это подобает в правовом государстве, на основании законов. У граждан и у предпринимателей должна быть уверенность в своих правах. Предприниматель и не может знать, какие интересы государственной обороны вдруг могут возникнуть во время реализации проекта. Должна быть проложена красная линия, после которой более нельзя вставлять палки в колеса предпринимателя. Предприниматель может строить и должен строить согласно разрешению на строительство. Если это так, то в чем еще можно обвинять самоуправление и предпринимателя?