ПЕРЕДОВИЦА Когда государству не нужно собственное наследие

И все же это архитектурная жемчужина, подобными которой город Кохтла-Ярве похвастаться не может.

В свое время это был самый современный храм образования в Эстонской Республике. Спроектированное Антоном Соансом и открытое в 1939 году на улице Спорди новое здание школы было рассчитано на 522 ученика. За зданием школы были построены спортивная площадка и плавательный бассейн. Рядом со спортивной площадкой находилась певческая сцена с трибуной, где 7 августа 1938 года состоялся первый Кохтла-Ярвеский день песни. Строительство школы финансировалось АО "Eesti Põlevkivitööstus", в то время переживавшим свой расцвет и прилагавшим усилия по развитию жилой среды района.

Здание внесено в государственный регистр памятников культуры, но, к сожалению, это не спасает его от разрушения. Много говорилось о действующих в Эстонии строгих правилах по защите памятников, но, к сожалению, охраняемым зданиям зачастую они приносят больше вреда, чем пользы, потому что применяются, когда кто-то хочет что-то привести в порядок.