ПЕРЕДОВИЦА Когда государству не нужно собственное наследие

О печальной судьбе старого и величественного здания школы в Кохтла-Ярве "Северное побережье" писало неоднократно. Некоторые из этих статей вселяли надежду на то, что для почтенного и представительного здания будет найдено новое назначение и применение, но в итоге всегда оказывалось, что никто не знает, как и для чего можно дать зданию новую жизнь.
И все же это архитектурная жемчужина, подобными которой город Кохтла-Ярве похвастаться не может.
В свое время это был самый современный храм образования в Эстонской Республике. Спроектированное Антоном Соансом и открытое в 1939 году на улице Спорди новое здание школы было рассчитано на 522 ученика. За зданием школы были построены спортивная площадка и плавательный бассейн. Рядом со спортивной площадкой находилась певческая сцена с трибуной, где 7 августа 1938 года состоялся первый Кохтла-Ярвеский день песни. Строительство школы финансировалось АО "Eesti Põlevkivitööstus", в то время переживавшим свой расцвет и прилагавшим усилия по развитию жилой среды района.
Здание внесено в государственный регистр памятников культуры, но, к сожалению, это не спасает его от разрушения. Много говорилось о действующих в Эстонии строгих правилах по защите памятников, но, к сожалению, охраняемым зданиям зачастую они приносят больше вреда, чем пользы, потому что применяются, когда кто-то хочет что-то привести в порядок.
Старое здание школы в Кохтла-Ярве является хорошим примером того, как охрана памятников в нашей стране действует избирательно. Если нет денег на приведение в порядок и возвращение в использование, то пусть спокойно разваливается. Интересно будет посмотреть, что произойдет дальше в этой истории, если Кохтла-Ярве удастся передать это школьное здание государству. Было бы стыдно позволить ему продолжить разрушаться, а вывести его из-под охраны и снести - просто позор.